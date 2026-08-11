Cruz Azul da la campanada y conquista la liga

Contra todos los pronósticos y después de una final llena de emociones, Cruz Azul se proclamó campeón de la Liga Pañuelo Rojo al derrotar por 4-2 a Boca Juniors en la gran final disputada en el campo de la colonia Pañuelo Rojo.

Los dos mejores equipos del torneo llegaron al duelo decisivo con historias completamente diferentes. Mientras Boca Juniors presentó un plantel plagado de jugadores de experiencia y figuras que habían sido protagonistas durante la competencia, Cruz Azul apostó por un cuadro de carácter familiar que terminó dando la gran sorpresa de la temporada.

Sorpresa

Desde los primeros minutos, el conjunto celeste dejó claro que no había llegado a la final solamente para cumplir con el compromiso. Cruz Azul salió a competir de tú a tú y encontró la recompensa apenas al minuto 10, cuando Miguel Martínez apareció para marcar el 1-0.

El gol tomó por sorpresa a propios y extraños. Boca Juniors, acostumbrado a tener el control de los partidos durante el torneo, tuvo que remar contra la corriente ante un Cruz Azul que defendió su ventaja con orden y comenzó a creer en la posibilidad de dar el golpe definitivo.

Voltereta

Sin embargo, la reacción de Boca llegó antes del descanso. Cuando parecía que Cruz Azul podía marcharse al entretiempo con la ventaja, Óscar Penagos apareció al minuto 25 para devolverle la vida a los azul y oro y colocar el 1-1.

La igualdad cambió completamente el panorama del encuentro. Boca encontró confianza y se lanzó en busca de la remontada, mientras Cruz Azul intentaba resistir los últimos minutos de una primera mitad que se había convertido en una auténtica batalla.

Al minuto 28, cuando solamente faltaban dos minutos para finalizar la primera mitad, Alan Córdoba apareció para conseguir el 2-1 y darle la vuelta al marcador. Boca Juniors pasó de estar abajo a tener la ventaja antes de llegar al descanso, en una de las secuencias más importantes de la gran final.

Para el segundo tiempo, Cruz Azul tuvo que salir nuevamente en busca del empate. Pero en su intento por regresar al partido, terminó concediendo una oportunidad que Boca Juniors no desaprovechó.

Al minuto 40, el árbitro señaló un penal a favor de Boca Juniors. Fidel Herrera tomó la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó correctamente para colocar el 3-1, aumentando la ventaja y acercando a su escuadra al campeonato.

Parecía que el título comenzaba a tomar rumbo definitivo, pero Cruz Azul todavía tenía una última respuesta. Miguel Martínez, protagonista del inicio del encuentro, volvió a aparecer para mantener con vida a su escuadra. El delantero ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de las redes para poner el 3-2 y encender nuevamente la esperanza del conjunto celeste.

El duelo entró entonces en su etapa más dramática. Cruz Azul se lanzó con todo por el empate y Boca Juniors buscó administrar la ventaja, pero la definición terminó llegando nuevamente para los azul y oro.

Al minuto 50, Eduardo Cabrera se encargó de apagar definitivamente la reacción de Cruz Azul. El atacante tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que terminó en las redes para marcar un auténtico golazo y establecer el 4-2 definitivo.

El silbatazo final desató la celebración de Boca Juniors, que consiguió cerrar con el campeonato una temporada en la que fue uno de los equipos más dominantes de la competencia.