Cruz Azul encuentra nuevo referente en Borja

Miguel Borja llegó a la Ciudad de México para convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul rumbo al Clausura 2026. El delantero colombiano apunta a ser el nuevo referente del ataque cementero tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas.

Tras disfrutar de unas vacaciones, Borja pisó suelo mexicano con expectativas altas. El atacante sabe que su olfato goleador será clave si desea que la Máquina vuelva a ser protagonista en la Liga MX y mantenerse "en el radar rumbo al Mundial 2026" con su selección.

Borja firmará un contrato por dos años con Cruz Azul, con opción a uno más. Aunque la cifra oficial no se ha revelado, se estima que el colombiano percibirá cerca de dos millones de dólares anuales. El delantero ya contaba con un acuerdo de palabra con la directiva cementera, faltando por resolver detalles contractuales.

El problema actual para Cruz Azul pasa por el cupo de no formado en México. El club no tiene una plaza disponible, por lo que se buscará acelerar la salida de Mateusz Bogusz u otro extranjero.

En lo deportivo, Borja llega con números sólidos. Desde 2022, con River Plate, disputó 159 partidos, anotó 62 goles y dio 10 asistencias.