Cruz Azul inicia búsqueda del bicampeonato

Aun cuando todavía no acaba el Mundial de Futbol 2026 y estamos a unos días de conocer al monarca, la afición mexicana no descansa y ahora fijará su mirada en la Liga MX, particularmente este viernes cuando el campeón Cruz Azul inicie la búsqueda del bicampeonato y de su onceava estrella.

Para este nuevo torneo, la directiva celeste decidió continuar con Joel Huiqui en el timón, para darle una oportunidad más tras haber conquistado el Clausura 2026, a pesar de haber estado en el banquillo solo siete partidos, en los que ganó cinco y empató dos.

Ese ímpetu es el que pretende continuar la Máquina desde el primer encuentro de la nueva campaña, con el fin de lograr su objetivo, el cual no será nada sencillo, por el armado de las demás escuadras.

Aunque hasta el momento no hay contrataciones confirmadas, el cuadro celeste será el mismo que culminó con el título en mayo pasado; aunque se habla del defensa César Montes y el delantero Juan Brunetta, hasta el momento sigue la expectativa por ver si se visten de azul. La buena noticia celeste es que Erick Lira continuará con el equipo en tanto no haya ofertas por él.

Mientras que San Luis iniciará el Apertura 2026 con nuevo técnico en la persona de Diego Mejía, quien espera hacer de este un cuadro protagonista y calificar a la Liguilla, ya que para este torneo no habrá “play in”.

Los potosinos se están armando con jugadores como el delantero español de 23 años, Rafa Llorente, procedente del Atlético de Madrid. Y con jugadores como Santiago Muñoz, Anderson Duarte, Juanpe Ramírez y Jahaziel Marchand espera tener un cuadro más que competitivo.