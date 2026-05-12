Cruz Azul jugará la semifinal contra Chivas

Tras varias horas de incertidumbre, Cruz Azul confirmó que disputará la ida de las

semifinales del Clausura 2026 en el inmueble de Santa Úrsula, antes de entregarlo, oficialmente, a la FIFA rumbo al Mundial.

La directiva celeste movió piezas para mantenerse, al menos, un partido más en el estadio.

En un principio, se manejó la posibilidad de regresar al estadio Cuauhtémoc, pero el club aceleró gestiones para no abandonar una cancha donde el equipo encontró confianza y respaldo de su afición.

Tal y como ocurrió en la vuelta de los cuartos de final ante Atlas, en Cruz Azul esperan una entrada poderosa y un ambiente que pese desde las tribunas.

La intención del club es convertir el estadio Banorte en una auténtica fortaleza frente a unas Chivas que llegan motivadas tras eliminar a Tigres.

El último gran ensayo

El duelo también tendrá un significado especial para el Futbol mexicano. El partido de semifinales entre Cruz Azul y Chivas será la última gran prueba del estadio Banorte antes de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica el próximo 11 de junio, exactamente, en un mes.

Aunque, existía como fecha límite el 13 de mayo para entregar el inmueble a la FIFA, el estadio podrá recibir un último compromiso oficial de Liga MX.

La Máquina jugará como local este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas, en busca de tomar ventaja en la serie semifinal.

A través de un comunicado, la Liga MX confirmó los horarios oficiales de las semifinales y ahí se hizo oficial que el primer capítulo entre celestes y rojiblancos se celebrará en el coloso de Santa Úrsula.

La vuelta se disputará el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas en el estadio Jalisco.

Chivas no contó con la misma suerte y tuvo que dejar el estadio Akron para cumplir con los tiempos establecidos por FIFA.

Cruz Azul, en cambio, logró permanecer un partido más en un escenario que hoy luce como la casa ideal para cerrar el sueño rumbo a la final.

El equipo dirigido por el técnico interino, Joel Huiqui, alcanzó las semifinales tras eliminar al Atlas con marcador global de 4-2. Del otro lado, el conjunto de Gabriel Milito remontó la serie ante Tigres y selló su boleto gracias a su posición en la tabla general.