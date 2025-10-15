Cruz Azul Lagunas firma voltereta en casa

Cruz Azul Lagunas mantuvo su paso perfecto en la Temporada 25-26 de la Liga TDP y lo hizo a costa de Tapachula FC, rival al que superó 2 goles a 1. El encuentro, correspondiente a la fecha 6, se jugó en el estadio Cruz Azul de tierras oaxaqueñas.

Los chiapaneco arrancaron el partido en gran forma, anotando el 1-0 apenas a los 9 minutos en una gran acción de Santiago “Rayo” Aguilar, quien condujo la pelota, superó la marca de dos rivales y con un potente derechazo al centro superó la estirada del guardameta Ricardo Guillén.

No obstante, los cementeros lograron reaccionar antes de irse al descanso del medio tiempo. Jonathan Vázquez aprovechó su imponente físico para rematar de cabeza un centro al corazón del área, anticipando la marca de la defensa y la reacción del portero Manuel Martínez.

Tapachula se mantuvo en la pelea, pero su talón de Aquiles fue el juego aéreo, ya que al minuto 65 Cruz Azul Lagunas volvió a marcarle a través del juego aéreo, en un centro muy largo al área en el que Vázquez ganó por alto y de cabeza mandó la pelota a guardar para el 2-1, firmando así su doblete.

Cruz Azul administró los tiempos del partido y mantuvo su ventaja hasta el silbatazo final del árbitro Ander Díaz, consiguiendo así su quinta victoria en fila de la temporada, para sumar 15 puntos y afianzarse como segundo lugar del grupo 2. Por su parte, Tapachula FC registró su tercer descalabro de la campaña, para quedarse en 7 puntos.

El próximo compromiso para los tapachultecos será recibiendo a Dragones de Oaxaca el 19 de octubre, mientras que Cruz Azul será anfitrión de los Alebrijes.