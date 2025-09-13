Cruz Azul Lagunas recibe a los Huracanes

Luego de no haber tenido acción en la primera jornada del campeonato por diferentes motivos, Cruz Azul Lagunas y Huracanes de Arriaga harán por fin su debut en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. La cancha 1 de la Unidad Deportiva Cruz Azul Lagunas de Oaxaca será el escenario para el encuentro de la fecha 2.

La Máquina Cementera no disputó su primer duelo de la temporada, debido a la petición del equipo Lechuzas UPGCH de reprogramar el compromiso, a raíz de la participación de estos últimos en la Copa Promesas MX y el largo viaje que tenían en puerta hasta Cancún. No obstante, tuvieron una preparación alto nivel conquistando hace unas semanas la Copa Cancún y dando cuenta del buen nivel de sus jugadores.

En el caso de Huracanes de Arriaga, no pudieron hacer su estreno en casa el fin de semana pasado contra Deportivo Napoli de Tabasco, e incluso perdieron este primer partido en la mesa por temas administrativos.

De hecho, el conjunto chiapaneco juega por ahora con el nombre oficial de Pro Camp, con el que anteriormente se conocía a este club en TDP, y será hasta que pague el cambio de nombre que podría adoptar oficialmente el de Huracanes.

Equipos chiapanecos

Destaca que del lado cementero tienen en sus filas a varios futbolistas chiapanecos, que a través de esta filial persiguen el sueño de llegar a la Liga MX como en su momento lo consiguió el histórico Julio César “El Cata” Domínguez.

Se trata de Erick Alejandro Chantiri Solís, Carlos Eduardo Ramos Martínez, Carlos Aquiles Moreno Salinas, César Gustavo Rojas Mendoza y Luis Antonio Cruz Moreno.

Por su parte, Huracanes es dirigido por el experimentado entrenador, Julio del Valle Duque y cuenta sobre todo con talento local; es decir, jugadores nacidos en Arriaga, pero reforzados por elementos de Tonalá, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez e incluso Oaxaca.