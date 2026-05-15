Cruz Azul Lagunas, rumbo al ascenso

Cruz Azul Lagunas dio un paso firme rumbo al ascenso a la Liga Premier luego de vencer por 2-0 a Águilas Uagro en la semifinal de ida de la Zona A de la Liga TDP.

El duelo, disputado en el estadio Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca, tuvo como protagonistas a Luis Cruz Moreno, jugador chiapaneco, y Agustín García Anaya, quienes firmaron las anotaciones.

Cruz abrió el marcador al minuto 28 con una definición frente al arquero, mientras que García amplió la ventaja al 60 con un disparo dentro del área que el guardameta no logró contener.

En el once inicial destacaron otros futbolistas chiapanecos: el portero Ubelmar Luna, además de Carlos Ramos y Erick Chantiri, que fueron claves para el resultado.

En gran momento

El conjunto oaxaqueño sumó su séptima victoria consecutiva en la fase final y mantiene una racha perfecta que lo perfila como serio candidato al título. Los dirigidos por Alexis López han mostrado un rendimiento sobresaliente en la Liguilla, acumulando 22 goles a favor sin permitir anotaciones.

Con esta ventaja, Cruz Azul Lagunas llegará con confianza al partido de vuelta, programado para este sábado a las 2 de la tarde en el estadio de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, donde buscará sellar su pase a la final.