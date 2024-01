Cruz Azul le da las gracias a Dueñas

Por medio de un mensaje en Instagram, el veterano volante Jesús Dueñas informó que fue despedido de Cruz Azul de forma unilateral, y se negó a recibir su finiquito ya que solo le querían cubrir la mitad del contrato que le quedaba.

“El día martes sostuve una reunión con el representante legal del equipo de futbol Cruz Azul. Se me notificó que, de forma unilateral, ya no soy futbolista Cruz Azul y se me deslinda completamente del club. El abogado, a través de un documento buscó que firmara para recibir solo la mitad de lo que falta en mi contrato. Por obvias razones, no acepté”, indicó.

Dueñas llegó al Cruz Azul a mediados del torneo pasado, a solicitud de Ricardo “Tuca” Ferretti, pero tuvo poca actividad debido a la salida del brasileño de la institución y con Joaquín Moreno apenas jugó unos minutos.

El exjugador de escuadras como Tigres y FC Juárez, continuó: “De igual forma, se hizo de mi conocimiento que todo esto llegaría a la Liga MX, solo me queda agradecer en nombre de mis hijos y de un servidor el apoyo que me brindaron durante el proceso de esta situación. Asimismo, agradecido con Cruz azul por la oportunidad de vestir esta camiseta durante estos seis meses. Ahora todo queda en manos de Dios”.

Jesús Dueñas de 34 años, también tiene una querella abierta contra el FC Juárez, su equipo anterior.