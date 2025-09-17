Cruz Azul les dio la bienvenida con goleada

Huracanes de Arriaga debutó con el pie izquierdo en el grupo 2 de la Liga TDP tras caer goleado como visitante por 5-0 ante Cruz Azul Lagunas de Oaxaca. El duelo, correspondiente a la fecha 2 de la Temporada 2025-2026, se jugó en el estadio Cruz Azul.

El marcador se abrió apenas al minuto 4 con la anotación de Carlos Moreno, futbolista chiapaneco que milita en la Máquina y quien aprovechó un rebote en el área para poner el 1-0.

Tan solo tres minutos después el cuadro cementero aumentó la diferencia a 2-0, por conducto de Alex Yáñez, quien recibió un pase filtrado a las espaldas de la defensas, el cual resolvió con toque por abajo de la salida del portero Janet Martínez.

Con la pesada losa en contra, Huracanes intentó reagruparse y replantear el juego, pero Cruz Azul Lagunas fue una auténtico ferrocarril que no detuvo su paso, y al 15 consiguió el 3-0 a través de Javier Córdova, quien de un zapatazo fusiló la meta chiapaneca.

Dos goles más

Para el complemento, Huracanes de Arriaga se complicó el panorama aún más con la expulsión de José Long al minuto 56. Orlando Ramírez concretó la goleada marcando el 4-0 al 66, tras recibir un pase al costado derecho y definir con la parte interna para cruzar el balón.

La cereza en el pastel cementero la puso Jonathan Vázquez al 81, con una pelota filtrada por izquierda que definió con disparo desde fuera del área para poner el marcador final de 5 goles contra 0.

De esta manera Huracanes de Arriaga sumó su segunda derrota al hilo, tomando en cuenta que perdió su primer partido en la mesa frente al Deportivo Napoli de Tabasco. En la próxima jornada recibirá a Alebrijes de Oaxaca.

Por su parte, Cruz Azul llegó a tres unidades y su siguiente encuentro será de visita ante Milenarios de Oaxaca.