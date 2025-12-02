Cruz Azul remonta y vence a Chivas

Cruz Azul volvió a vivir un partido al límite: de menos a más, sufriendo, reaccionando y golpeando cuando ya no había mañana. La Máquina remontó y venció por 3-2 a Chivas en la última jugada del encuentro, un cierre dramático que le dio el pase a semifinales y encendió a toda la nación azul en Ciudad Universitaria.

Nicolás Larcamón apostó fuerte y lo hizo desde el arranque. Mandó a la banca a Sepúlveda y puso al “Toro” Fernández, buscando presencia física y agresividad en el área. La decisión fue clave para un Cruz Azul que encontró en CU el impulso que necesitaba para sobrevivir a un duelo que por momentos se le fue de las manos.

Chivas pegó primero, al minuto 8, con un remate de Cade Cowell tras un tiro de esquina que silenció por completo el estadio. Pero la reacción celeste no tardó: Toro Fernández culminó una jugada llena de toques luego de un pase de Jeremy Márquez, mientras en la tribuna se escuchaba el “azul, azul, azul” que empujaba cada ataque cementero.

El Rebaño volvió a tomar ventaja al 35, cuando Bryan “Cotorro” González aprovechó un rebote y mandó la pelota al fondo para el 2-1. Andrés Gudiño tuvo trabajo de sobra, recibiendo disparos por todos lados y dando indicaciones constantes a su defensa para evitar que la desventaja se ampliara.

Segundo episodio

En el complemento, Chivas parecía tener el partido bajo control, pero apareció la magia de Jeremy Márquez. Al minuto 71, el exjugador de Atlas tomó el balón fuera del área chica y sacó un disparo imposible para Tala Rangel. Era el 2-2 y CU explotó como si fuera una final.

La oportunidad más clara para los rojiblancos llegó al minuto 82, cuando Javier “Chicharito” Hernández tuvo un penal para recuperar la ventaja. Su disparo se fue por encima del arco y Gudiño lo vio pasar con alivio. El gesto de Milito lo decía todo: Chivas había dejado ir la clasificación en sus propios botines.

Cuando parecía que el duelo terminaría empatado, llegó el momento que cambió la historia. En el agregado, “Charly” Rodríguez encontró un espacio en el área y firmó el 3-2 que levantó a todo Cruz Azul. La celebración fue total: jugadores, cuerpo técnico y afición explotaron al unísono, liberando semanas de presión y dudas.

Con esta victoria agónica, Cruz Azul selló su boleto a semifinales del Apertura 2025. Las llaves quedaron definidas: Toluca enfrentará a Rayados y Tigres se medirá con la Máquina. Larcamón y compañía llegan encendidos, con una remontada que quedará marcada como una de las más emocionantes de los últimos torneos.