Cruz Azul rompe maleficio al vencer al América

El Cruz Azul por fin rompió el maleficio. Después de años de dolor y finales perdidas ante su acérrimo rival, la Máquina escribió una de las páginas más gloriosas en su reciente historia, al eliminar al América en el clásico joven número 200 y llegar a las semifinales en la Concacaf Champions Cup 2025.

Ángel Sepúlveda fue eso, el ángel celeste. El delantero firmó los dos goles en la dulce victoria cementera (2-1, 2-1 global). Vicente Sánchez, vestido de negro, miraba el reloj, caminaba por la zona técnica con nerviosismo. Sabía que era su noche, la noche celeste. Al sonar el silbatazo final, corrió hacia sus jugadores, los abrazó y festejó con todo.

No fue un triunfo brillante, no fue un Futbol de ensueño, pero fue exactamente lo que necesitaba el Cruz Azul: carácter, orden y una dosis de contundencia para consumar la revancha. Este lunes, Sepúlveda se postuló para ser el héroe… y lo cumplió. Al minuto 12, marcó el primero.

Cuando agonizaba el partido, junto con la ilusión cruzazulina, cuando más se requería el milagro, llegó el ángel y marcó su doblete (minuto 85), el tanto que acabó con un cuarto de siglo de frustraciones en series de ida y vuelta.

El América lo intentó, pero esta vez no le alcanzó. André Jardine no encontró la fórmula para romper el muro defensivo celeste y sus figuras fueron neutralizadas por una Máquina que no se cansó de correr, presionar y resistir.

El Cruz Azul está en semifinales, pero sobre todo está en paz con su historia. El clásico joven número 200 no solo fue un triunfo, fue una redención. Un partido que quedará grabado como la vez en que la Máquina, por fin, les pasó por encima a sus demonios... y al América.