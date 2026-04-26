Cruz Azul va por la victoria ante Necaxa

Este domingo, la Máquina del Cruz Azul se jugará algo más que tres puntos ante Rayos de Necaxa en el cierre del Clausura 2026 en su regreso al estadio Banorte después de dos años.

Para los celestes, ahora dirigidos por Joel Huiqui, no les sirve más que la victoria para quedar entre los tres primeros lugares, esperando un empate entre Pachuca y Pumas, que juegan entre ellos mismos en la jornada 17; en tanto, si saca la igualada ante los de Aguascalientes, quedaría en tercero solamente si los Tuzos pierden.

Pero si Cruz Azul llegara a perder, corre el riesgo de caer al cuarto o quinto puesto, dependiendo del resultado de Toluca ante León. Así, la Máquina se juega mucho en la recta final de una campaña en la que era uno de los favoritos para el título, pero las cosas no se le fueron dando y su nivel de juego empezó a caer, creando una minicrisis que acabó con el despido del técnico Nicolás Larcamón, faltando de una fecha para el cierre del torneo.

Ahora, se espera que Huiqui sea el revulsivo que tanto necesita el cuadro de La Noria para seguir aspirando al campeonato que no se le da desde el Clausura 2021. Enfrente tendrá a unos Rayos que llegan eliminados y lo único que les queda es tener un buen final y mejorar su lugar en la tabla general. Sin embargo, es una escuadra que como visitante no tiene buenos resultados, pues ha obtenido dos victorias, un empate y cuatro derrotas, haciéndolo ver un equipo débil al salir de casa.

Los dirigidos por Martín Varini tuvieron esperanzas da calificar, pero sus últimos resultados lo alejaron de esa posibilidad, por lo que solo les queda dejar buena impresión y tratar de salir vencedor ante un cuadro cementero que de local es fuerte, con cinco triunfos, un empate y una derrota, por lo que no será nada sencillo.

Recompensa

Asimismo, la Máquina tendrá dos motivaciones más. Primero será el regreso al ahora llamado estadio Banorte (antes Azteca), después de dos años por la remodelación Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial 2026, lo que será un aliciente para una afición fiel que siente que su escuadra no está dando lo que se esperaba.

La Máquina también podría cerrar la temporada con un millón de dólares en la bolsa, debido a que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) otorga este premio al equipo que haga más puntos en total durante los torneos de Apertura y Clausura.