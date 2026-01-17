Cruz Azul y Chivas, a seguir con buena racha

El Club Deportivo Guadalajara se prepara para recibir este sábado 17 de enero a los Gallos Blancos del Querétaro, en un duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputará en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco, con silbatazo inicial programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México y transmisión por Amazon Prime Video.

El Rebaño Sagrado llega a este compromiso tras un arranque sólido en el certamen, con dos triunfos en las primeras dos jornadas que lo sitúan cerca de la cima de la tabla general, evidenciando una mejoría en su cohesión ofensiva y táctica bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, quien ha logrado que su plantel mantenga un estilo de juego dinámico que ha generado resultados positivos en casa y fuera de ella.

Por su parte, el Querétaro afronta este enfrentamiento con el objetivo de romper su mala racha inicial, luego de sumar apenas una unidad y no conocer la victoria en lo que va de la campaña, por lo que su visita a Zapopan representa una oportunidad clave para escalar posiciones y recuperar confianza ante un rival tradicional del Futbol mexicano.

Cruz Azul

En su segundo partido como local en el estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul recibirá este sábado 17 de enero a la Franja, en choque correspondiente a la fecha 3 del Clausura 2026.

Lo atípico del encuentro será que los Camoteros jugarán de visitante en su propia casa, en este torneo errante que ha llevado a la Máquina a contratar al estadio angelino donde, por cierto, ya lograron su primera victoria tras imponerse por 2-0 al Atlas en la jornada 2, con goles del “Toro” Fernández (minuto 8) y José Paradela (minuto 28).

Con apenas tres puntos (perdió al inicio del torneo por 2-1 frente a León), los dirigidos por Nicolás Larcamón vivirán una prueba de fuego con la afición cementera, que brilló por su ausencia en el duelo celebrado a mitad de semana.

No solo la distancia será un factor relevante para los seguidores de la Máquina, también lo será el horario del encuentro. Por su parte, Puebla viene de ganar su partido de la fecha 2 luego de un sufrido resultado frente a Mazatlán (2-1), pero que les dio una bocanada de aire fresco y suma con ello los tres primeros puntos de la temporada en la era de Albert Espigares.