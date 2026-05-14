Cruz Azul y Chivas empatan en la ida

La intensidad de las tribunas bajó directo al césped del estadio Banorte. Cruz Azul y Chivas ofrecieron una semifinal de alto ritmo, con ataques constantes y emociones desde el silbatazo inicial. Entre el azul celeste y el rojiblanco, el ambiente empujó a los futbolistas a jugar cada pelota como si fuera la última. 2-2 terminó el partido de ida de las semifinales en el Estadio Banorte.

Duelo intenso

Gabriel Milito buscó revancha y Joel Huiqui apostó por un equipo valiente. Ninguno quiso especular. Los dos técnicos mandaron a sus jugadores al frente y el partido tomó velocidad muy rápido. La afición celeste dominó en las gradas, aunque el “dale, Rebaño” apareció con fuerza en varios sectores del inmueble.

Desde los primeros minutos, Chivas mostró más claridad al ataque. El Guadalajara presionó la salida de Cruz Azul y obligó a Kevin Mier a trabajar temprano. La insistencia rojiblanca tuvo premio al minuto 29, cuando un error del portero colombiano abrió la puerta para el primer gol de la noche.

Mier no logró controlar el balón y dejó la pelota viva dentro del área. El camiseta 226 apareció atento y definió sin problemas para adelantar al Rebaño. El estadio explotó y Chivas tomó confianza, mientras Cruz Azul intentó acomodarse después del golpe.

La respuesta celeste llegó rápido. Al minuto 36, Charly Rodríguez aprovechó un balón dentro del área y con un toque venció a Óscar Whalley. La Máquina recuperó el ánimo y volvió a meterse al partido justo antes del descanso, en medio de una atmósfera que nunca perdió fuerza.

Segundo tiempo

La parte complementaria arrancó con más drama. Ángel Sepúlveda apareció apenas al minuto 50 y silenció por un instante el estadio Banorte. El delantero se levantó dentro del área y con un cabezazo superó a Mier. El atacante prefirió no festejar por respeto a su antiguo equipo, aunque la afición rojiblanca celebró con todo.

Cruz Azul no tardó en reaccionar otra vez. Una jugada entre Ebere y Bryan González terminó en penalti tras la revisión de Maximiliano Quintero. El propio delantero nigeriano tomó la pelota y definió con calma al lado izquierdo de Whalley para firmar el 2-2 al minuto 56. El partido se convirtió en un intercambio constante de golpes.

En los minutos finales nadie bajó la intensidad. Cada barrida, cada reclamo y cada balón dividido se vivieron con tensión total. El empate dejó la serie completamente abierta para la vuelta en el estadio Jalisco, antigua fortaleza rojiblanca. Chivas sigue sin vencer a Cruz Azul desde hace ocho partidos (6 victorias y dos empates) y Milito todavía no encuentra la fórmula para derrotar a los celestes.