Cruz Azul y Chivas, por las semifinales

Tras un decepcionante partido de ida, Cruz Azul y Guadalajara no tienen de otra más que salir a ganar este domingo en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.

Con el marcador igualado a cero goles, ambos equipos tienen la misma posibilidad de avanzar, aunque la ventaja es para la Máquina que, aun con el empate global, pasaría a la siguiente ronda.

Pero, para hacer olvidar el choque del pasado jueves, tanto los capitalinos como las Chivas tendrán que dar su máximo esfuerzo y hacer valer el pronóstico que pintaba para una de las mejores series de los cuartos de final.

La Máquina salió al estadio Akron a conseguir un buen resultado, sin mucho esfuerzo y haciendo su partido, tratando de contener el envión que traían los tapatíos; y lo consiguió, pues mantuvo el cero en su arco y estuvo a punto de salir con la victoria, pero las fallas adelante lo impidieron.

Además, el entrenador celeste reconoció que su escuadras tuvo contrastes durante el encuentro, pues por lapsos jugo bien y en otros momentos no tuvo control del balón.

Por la victoria

Ahora, Nicolás Larcamón, técnico de los de La Noria, tiene la oportunidad de hacer valer su condición de local, donde solo perdió un juego, y dar un paso importante en su carrera con un equipo grande; de lo contrario, las críticas le empezarán a cobrar factura sobre su desempeño con los azules.

Sabe que el empate les beneficia, pero si quieren tener una gran serie, deberán ir por la victoria para asegurar el pase sin necesidad de sufrir de más. Mientras que para el Rebaño Sagrado solo el triunfo le sirve para instalarse en la semifinal, de otro modo tendrá que irse temprano a su casa y olvidarse una vez más del título.

El pase a semifinales está en el aire para los dos conjuntos, reconoció el técnico de Guadalajara, el argentino Gabriel Milito, pero si quiere avanzar tendrá que salir al campo de juego con otro ánimo, pues derrotar a la Máquina en su cancha es algo muy difícil.

La serie está para cualquiera de los dos que imponga condiciones y sepa lo que se están jugando, particularmente que brinden un gran partido de acuerdo a su categoría de “grandes”.