Cruz Azul y Monterrey buscan el liderato general

La Máquina del Cruz Azul recibirá este sábado a los Rayados del Monterrey en el marco de la fecha 15 del Apertura 2025, encuentro de alto riesgo para ambos conjuntos en sus aspiraciones de estar en los primeros lugares de la tabla General.

El cuadro que dirige Nicolás Larcamón paso de la luz el sábado pasado a la sombre este martes, pues después del gran triunfo ante las Águilas del América, apenas pudo empatar con los Rayos del Necaxa lo que le costó bajar de la segunda posición al quinto lugar.

Los cementeros sufrieron de más ante los de Aguascalientes, pues cuando parecía que se enfilaban a la victoria un error les costo el gol del empate, causando incertidumbre. Para dicho encuentro Larcamón hizo siete cambios, que al parecer no le resultaron.

Por ello, para enfrentar a los Rayados, tendrá que utilizar a su cuadro titular y mejorar su desempeño en todas sus líneas para evitar sorpresas ante una delantera potente como la regia.

Aspiraciones

Cruz Azul aún puede buscar el liderato general, pues, aunque está en la quinta posición con 29 puntos, está a tres unidades del Toluca (32), que encabeza el Apertura 2025, por lo que la combinación de resultados podría acercarlo más a su objetivo.

La ventaja para la Máquina es que es uno de los mejores locales y el Monterrey ha tenido malos resultados como visitante últimamente. Pero Monterrey no es un equipo que se preste para un partido fácil, está un punto arriba de los de La Noria y también busca llegar más alto.

Lo malo es que en sus últimos dos encuentros como visitante solo ha sacado un punto (ante Tijuana) y se llevó tremenda goliza a manos de los Diablos Rojos, y este sábado tendrá enfrente a uno de los mejores locales del Torneo, por lo que deberá estar en sintonía para evitar otra derrota.

Se espera un buen partido entre equipos que manejan bien el balón, van al frente constantemente, aunque defensivamente es más fuerte el cuadro capitalino. El duelo de Cruz Azul contra Monterrey se jugará este sábado 25 de octubre en punto de las 21:05 horas en el estadio de Ciudad Universitaria, y será transmitido por la señal de Canal 5, Vix y TUDN.