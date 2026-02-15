Cruz Azul y Tigres van por los puntos

La Máquina del Cruz Azul buscará seguir su marcha ascendente este domingo cuando reciba la visita de los Tigres de la UANL en el estadio Cuauhtémoc, en un partido que se antoja atractivo por la paridad de fuerzas que han mostrado hasta el momento.

Ambos equipos se encuentran en la segunda posición general (junto con Atlas) con 10 unidades, aunque con mejor diferencia de los norteños, por lo que el resultado podría definir al segundo lugar en solitario.

Además, tanto la Máquina como Tigres avanzaron sin problema a los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf y con goleada incluida, Cruz Azul aplastó al Vancouver por 5-0 en la vuelta (global de 8-0), mientras que los regios ganaron 4-1 al Forge FC, con lo que la motivación está al tope para su compromiso del domingo.

Cruz Azul ha empezado a tomar carrera con buenos resultados, aunque en su último encuentro tuvo que venir de atrás para conseguir un sufrido empate ante los Diablos Rojos del Toluca. Pero de local, ha tenido buenos resultados con dos victorias y sin recibir gol.

Además, el cuadro de Nicolás Larcamón se ha reforzado en las últimas horas con dos delanteros para acompañar a Gabriel Fernández, ante la salida de Ángel Sepúlveda. Así, la semana pasada llegó el africano Osinachi Eberé, quien ya debuto ante los mexiquenses, y el argentino Nicolás Ibáñez

Otro elemento para destacar es el nuevo refuerzo de la Máquina, el argentino Nicolás Ibáñez, procedente del conjunto regio y quien podría debutar precisamente ante los felinos, lo que sería un aliciente para el nuevo celeste al enfrentar a sus excompañeros. Además, el exintegrantes de Tigre ya se estrenó con los celestes en la Concachampions.

Mientras que Tigres llega en plan goleador, pues en sus últimos dos duelos ha anotado nueve goles, 5-1 a Santos en la Liga MX y 4-1 al Forge FC en la Liga de Campeones de Concacaf, y trae racha ganadora, pues su última derrota fue hace un mes contra los Pumas en calidad de local, después de ello ha sacado victorias y un empate, por lo que será un peligro para la zaga celeste.

El cuadro que dirige Guido Pizarro también cuenta con nuevo delantero en la persona de Rodrigo “Bufalo” Aguirre, quien ya se estrenó como felino con un doblete ante el Forge, cayendo con el pie derecho. Tigres mantiene su base titular, que le ha dado estabilidad ofensiva y defensiva, lo que se muestra partido a partido, por lo que la baja de Ibáñez no parece afectarle y, a la vez, gana fuerza en el ataque con la incorporación de Aguirre.

Ambos equipos están a la caza del líder Chivas, esperando que caiga en el clásico nacional ante América este sábado para acercarse a dos puntos, un empate los dejaría lejos de su objetivo y podrían caer en la tabla general si se combinan resultados de Pumas, Atlas y Toluca.

Cruz Azul contra Tigres se jugará este domingo en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 16:30 horas, con transmisión por Canal 5, TUDN y Vix.