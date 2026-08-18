Cruz Azul y Xolos se unen a la cima del campeonato

La frontera suele ser una de las paradas más difíciles para cualquier equipo de la Liga MX y esta vez, la víctima fue Cruz Azul, que perdió (2-1) en su visita a los Xolos de Tijuana.

Ventaja

El cuadro dirigido por Sebastián Abreu tiene claras sus virtudes y sus defectos. Además de las cualidades de sus futbolistas, jugar en el estadio Caliente es una ventaja competitiva, y los resultados lo demuestran. Este fue el tercer partido jugado en ese inmueble en este torneo Apertura 2026, y la tercera victoria consecutiva para los Xolos como local.

El desarrollo del primer tiempo mostró a dos equipos parejos, hasta que Ignacio Rivero (minuto 44) cumplió con la inexorable “ley del ex” y anotó el primer tanto del encuentro tras una asistencia de Gilberto Mora. Como si nunca hubiera jugado ni portado el gafete de capitán de la Máquina, el uruguayo gritó el gol desde lo más profundo de su corazón, algo que no gustó en el seno de la afición cementera. Sin embargo, los celestes reaccionaron rápido.

Talento

Un error en defensa de Oswaldo Tona dejó a Nicolás Ibáñez de frente al arco (minuto 46) y el delantero sudamericano no perdonó. En el segundo tiempo, la joven estrella del Tijuana y de la selección mexicana le regresó la ventaja a los Xolos. Mora (minuto 54) dio una muestra de su talento con un exquisito gol. Tras encarar a Alan Montes, hizo un recorte hacia el centro del área y soltó un disparo lejano al poste izquierdo de Kevin Mier, quien voló, pero no pudo detener el remate.

Tijuana volvió a ganar y se unió al América en la cima del campeonato. Ambos tienen 10 puntos, pero los Xolos ocupan el segundo lugar por la diferencia de goles. En esta seguidilla de partidos que tendrán los rojinegros frente a los cuatro grandes, el primero ya cayó rendido a sus pies. Siguen Chivas, Pumas y América.

Cruz Azul, que salió de zona de clasificación a Liguilla, recibirá al Atlas el próximo sábado.