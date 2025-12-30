Cruz confía en superar a Dragones

Tras revelarse los cruces de la fase 1 de la Copa Conecta, hay optimismo al interior de Lechuzas UPGCH de la Liga TDP MX para su duelo ante Dragones de Oaxaca de la Liga Premier Serie B.

El goleador y capitán de Lechuzas UPGCH, Daniel Cruz López, se mostró consciente de que será una buena prueba, la cual está programada para el martes 20 de enero, a las 15:00 horas, en el estadio Flor del Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

"Siento que va a ser un partido bastante bueno, no va a ser un partido fácil, pero con el esfuerzo y la dedicación que le pone cada uno de mis compañeros, pienso que vamos a sacar el resultado", aseguró el ariete.

Es oportuno recordar que Lechuzas UPGCH se fue a la pausa de mitad de temporada como superlíder del grupo 2, con 40 puntos, gracias a sus 13 victorias, 1 empate y 1 derrota, para ser la mejor defensa de la división, con apenas dos goles permitidos.

Por su parte, Dragones de Oaxaca ocupa el sexto lugar con 14 unidades, producto de tres triunfos, tres empates y tres caídas en la primera vuelta.

Mentalizados en el objetivo

Pese a que Lechuzas luce con buenos números, advirtió que será un duelo complicado al pertenecer a dos diferentes divisiones, además de que el plantel sabe que tampoco puede desatender el campeonato de la Liga TDP.

"Cada uno de mis compañeros está cien por ciento mentalizado en el objetivo que tiene, tanto en la Copa Conecta como en el torneo regular. Entonces, cada uno de ellos da su mejor esfuerzo en los entrenamientos para que se vea reflejado en este partido y podamos juntos sacar la victoria. Siento que este torneo nos va a ayudar a tener aprendizajes nuevos y que nos van a hacer más fuertes para el torneo regular", opinó.

Finalmente, reconoció que si bien para muchos estos son días de festejos y descanso, en el plantel de Lechuzas el compromiso es cumplir con una pretemporada intensa y de entrenamientos fuertes, enfocados en el reinicio de las acciones tanto en la Liga TDP MX como en la Copa Conecta.

"Cada uno de nosotros va a seguir trabajando cada día en los entrenamientos para ser mejores dentro del campo", sentenció.