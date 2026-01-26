Cruz es máximo rompe-redes

El delantero chiapaneco Daniel Cruz López se reafirmó como el máximo rompe-redes del grupo 2 de la Liga TDP, tras llegar a 21 goles en 17 encuentros disputados al momento en la Temporada 2025-2026.

Tras la pausa invernal en el campeonato de ascenso, el playera “19” de Lechuzas UPGCH regresó a la acción manteniendo su olfato goleador, marcándole a los Alebrijes de Oaxaca en una gran definición, aunque en el mismo encuentro no logró convertir un penal que pudo significar registrar un doblete más a su cuenta particular.

“Es un sentimiento bonito seguir anotando y subiendo más el número de goles. Un poco triste ahí por el penal, desafortunadamente no se me dio, pero pues no perdí la concentración y seguí trabajando en el partido y pues gracias a Dios se dio el gol”, expresó.

En este partido en particular reconoció el desempeño del portero rival, Luis Ramírez, aunque ponderó el funcionamiento colectivo de su equipo y la perseverancia de sus compañeros para no desistir al frente, lo que al final se reflejó en una contundente victoria de tres a cero.

“Nosotros sabíamos que iba a ser un equipo difícil, no iba a ser un partido fácil, pero el equipo para eso trabaja día a día en los entrenamientos, junto con el cuerpo técnico y cada uno de nuestros compañeros sacamos el resultado y todo esto es el esfuerzo y la dedicación que le pone cada uno de ellos dentro del campo”, opinó.

Y agregó: “El equipo está trabajando bien, está mentalizado 100% en el objetivo que quiere y primero Dios vamos por el ascenso”.

Enfocado en Chifut

Por otra parte, el futbolista se mostró enfocado en el próximo reto para su equipo, que será el duelo ante el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) del domingo 1º de febrero.

“Todo el equipo sabe que va a ser un partido muy fuerte, el equipo es muy aguerrido, todos corren, pero no se trata de quién corre más o quién corre menos, sino el que las concrete. Entonces, trabajaremos día a día durante toda esta semana para enfrentar el partido del día domingo y que se nos dé el resultado”, aseguró.