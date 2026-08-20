Cruz fortalece su preparación en España

La judoca chiapaneca María Fernanda Cruz Bolón continúa con su preparación al participar en el International Training Camp Valencia 2026, concentración que forma parte de su proceso deportivo rumbo al Campeonato Mundial Junior de Judo 2026.

La estancia en Valencia representa una nueva etapa del programa de entrenamiento de la competidora de la categoría de -63 kilogramos, quien tiene la oportunidad de participar en sesiones de trabajo junto a exponentes de diferentes países, con el objetivo de mantener su preparación de cara a sus próximos compromisos.

La presencia de Cruz Bolón en este campamento fue posible mediante el respaldo de distintas instituciones, entrenadores, patrocinadores y empresas que colaboraron en las gestiones necesarias para concretar el viaje, como el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y Almacenes El Volcán, además de Potros Itson.

Vale la pena recordar que, antes de ir al Viejo Continente, Cruz obtuvo un resultado destacado en el ámbito nacional al quedarse con la medalla de oro en la categoría de primera fuerza de -63 kilogramos en el Torneo Nacional de Judo Profesor Manuel Larrañaga 2026, celebrado en Oaxaca.

Recuerdan logro

A través de sus redes sociales, la Alianza de Judokas Chiapanecos, recordó uno de los principales antecedentes en la trayectoria de María Fernanda, el cual se registró el 11 de agosto de 2025, cuando conquistó la medalla de bronce en la división de -63 kilogramos durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, representando a México.

Con ese resultado se convirtió en la primera atleta chiapaneca en obtener una presea en una disciplina individual en esta competencia continental.