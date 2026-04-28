Cruz marca “hat-trick” en goleada histórica

El mediocampista chiapaneco Luis Antonio Cruz Moreno fue figura al anotar tres goles en el sorprendente triunfo de Cruz Azul Lagunas por 7-0 Cantera Coka, en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Zona A de la Liga TDP.

El futbolista originario de Tuxtla Gutiérrez se lució en el encuentro disputado en el estadio Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca; sus tres anotaciones cayeron en un margen de tiempo de apenas 14 minutos y encaminaron a su club a una victoria inobjetable.

El jugador de 21 años de edad consiguió el 1-0 a los 14 minutos y, solo seis después —al minuto 20—, puso el 2-0, cerrando su gran tarde con el 3-0 al 28, para dejar encaminada la eliminatoria y cumpliendo con una participación total de 57 minutos hasta que dejó su lugar para el ingreso de Yazid Cruz Huerta.

Jugador destacado

Con este triunfo por marcador global de 8-0, Cruz Azul Lagunas no solo avanza con autoridad a la siguiente etapa, en la que enfrentará a los Azucareros de Tezonapa, sino que confirma su fortaleza colectiva y el impacto de sus elementos jóvenes en momentos clave del torneo.

Es oportuno mencionar que Cruz —que la temporada pasada jugó para UDS FC— ha disputado 18 partidos, siete como titular, acumulando 738 minutos y tres goles en fase regular.

Cruz Azul Lagunas ha proyectado además en esta temporada a otros jugadores chiapanecos como Carlos Ramos Martínez, Ubelmar Luna Pérez y Carlos Moreno Salinas.