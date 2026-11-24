Tras colaborar con una anotación en la victoria de 2-0 sobre Jaguares TDP, correspondiente a la fecha 12 de la Liga TDP, Daniel Cruz López, capitán de Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), destacó el trabajo colectivo y reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

El delantero, quien llegó a cinco goles en la Temporada 2026-2027, puso fin a varias semanas sin marcar al conectar un remate de cabeza, producto de una jugada que, explicó, habían practicado durante los entrenamientos.

Sobre sus aspiraciones individuales, señaló que la posibilidad de competir por el campeonato de goleo ha pasado a segundo plano frente a los resultados del conjunto universitario. “No me importa si lo meto yo o lo mete mi compañero. El chiste es que el equipo sume y para eso trabajamos”, afirmó.

Al hacer un balance del desempeño de Lechuzas durante las primeras 12 jornadas, Cruz López estimó que el plantel todavía tiene margen de crecimiento. “El equipo está a un 85 %. Todavía nos falta pulir algunas cositas para estar al 100 %, pero veo al equipo muy unido, muy compacto, y todos vamos por el mismo objetivo”, expresó.

El capitán también se refirió a la importancia de mantener la concentración ante cualquier adversario, independientemente de su posición en la clasificación, y reiteró que la meta de la escuadra es competir por el ascenso.

Lechuzas visitará el sábado 28 de noviembre a Antequera FC, en Oaxaca, antes de afrontar sus últimos dos compromisos de la primera vuelta ante los clubes chiapanecos Chifut y UDS FC.