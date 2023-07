Cruz promete garra, corazón y triunfos

Comprometido con dar lo mejor de sí y contribuir a que Cafetaleros de Chiapas logre el ansiado campeonato de la Liga Premier así como el ascenso de categoría, es como se manifiesta el defensor Ricardo Javier Cruz González.

El futbolista nacido en Manzanillo, Colima, que debutó en la Copa MX hace nueve años con el desaparecido Chiapas FC, es uno de los principales refuerzos para el equipo que en esta próxima Temporada 2023-2024 dirigirá Héctor “el Pity” Altamirano.

Hoy, a sus 25 años de edad y también tras un paso en la Liga MX con clubes como el América y Toluca, se reencuentra con una tierra que conoce e incluso, hace un año, estuvo cerca de militar con los Cafetaleros, pero la directiva optó por enviarlo a su filial mayor en Expansión MX, Cancún FC.

En entrevista para Cuarto Poder, Cruz se dijo feliz por volver a Chiapas y poder ayudar a ascender a esta franquicia.

Ricardo, ¿cómo tomaste esta posibilidad de volver a jugar en el estado donde en su momento debutaste en Liga MX?

“Conozco bastante de aquí de Tuxtla, Chiapas. Sé a lo que me trajeron y ya se venían dando las cosas para venir. Incluso la primera vez que estuve [en Cafetaleros], al final ya no me quedé y me fui a Cancún, ya no me tocó participar acá y se venía dando estar aquí, así que lo tomo bien, conozco la ciudad, el equipo, conozco todo”.

¿Qué recuerdos te trae la cancha del Estadio Víctor Manuel Reyna?

“No pues muchos, aquí primero debuté, aquí me debutó el profe La Volpe, Sergio Bueno también; no [hay que] quitarle el mérito al profe Sergio que fue el primero que me debutó, pero en la Copa… Aquí me trae muchos recuerdos, estoy contento, feliz la verdad”.

¿Qué te parece este proyecto de Cafetaleros en la Liga Premier, pero con un equipo diseñado para subir a Expansión?

“En ese sentido me siento tranquilo, creo que esta gente ha traído buenos refuerzos, buena gente, siempre han estado peleando y ahora no va a ser la excepción. Vamos a echarle todo el corazón. En lo personal vengo bien mentalizado en dar ese pasito que no se ha podido dar y con toda la gente que ha llegado, desde el primer momento que hicimos pretemporada lo tenemos en mente, que queremos ascender”.

¿Y cómo ves ahora el formato de la temporada que se jugará a un torneo largo de un año? ¿Lo hace diferente?

“Lo tomo de igual manera, como si fuera Liguilla, tenemos que arrasar, no pensar en si empezamos mal o bien, para eso trajeron a la gente adecuada, tenemos que ganar todos los partidos; se puede perder, pero con la gente que tenemos debemos ganar todos los partidos, no nos podemos dar el lujo de perder”.

Siendo Cafetaleros un equipo siempre protagonista, ¿qué puede esperar la gente ahora?

“Mucho corazón, un buen futbol, espectáculo, garra, queremos ganar todo, me refiero a que a la final vamos a llegar primero Dios. Primero que nada trabajando, todo paso a paso sin apresurarnos, pero queremos todo”.

¿Un último mensaje para la afición que confía en el equipo?

“Pues que apoyen, vamos a dar lo mejor… En lo personal, voy a dar todo lo mejor, ser un guerrero, un referente también porque nos tenemos que ganar el corazón de la gente y que voy a dar lo mejor de mí, así que estén tranquilos”.