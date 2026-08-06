Cruz Roja Mexicana presenta actividad

En las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la presentación oficial de la séptima edición de la carrera Todo México Salvando Vidas, evento deportivo y familiar que tiene como objetivo reunir a la sociedad en una jornada de convivencia, activación física y apoyo a la labor humanitaria de la institución.

La competencia se desarrollará el próximo domingo 6 de septiembre de manera simultánea en las 32 entidades del país, teniendo como sede en Tuxtla Gutiérrez el parque Caña Hueca, donde se instalará la salida y la meta del recorrido, con un horario de arranque programado a las 7 de la mañana.

En la presentación estuvieron el arquitecto José Miguel Rivera González, presidente de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla Gutiérrez; la licenciada Blanca Mary Salma Limón Carrasco, coordinadora estatal de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana, y el licenciado Juan Estrada de Coss, director de Deporte al Límite.

La séptima edición contará con tres modalidades: carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros y una caminata familiar de 3 kilómetros, con una convocatoria abierta para participantes de todas las edades, incluyendo personas con discapacidad.

Limón Carrasco destacó que esta actividad tiene un propósito que va más allá del ámbito deportivo, ya que cada inscripción representa un donativo que permitirá fortalecer los servicios de Cruz Roja Mexicana. En el caso de Chiapas, los recursos obtenidos se destinarán a la reparación y mantenimiento de unidades de emergencia.

La convocatoria contempla las categorías libre varonil y libre femenil para las distancias competitivas, esperando reunir a más de mil 200 corredores entre las sedes de Tuxtla Gutiérrez y Palenque.

El costo de inscripción es de 300 pesos e incluye playera conmemorativa, número oficial de corredor, hidratación, servicio médico de primeros auxilios y la medalla oficial de la séptima edición, correspondiente a la letra O, que forma parte de la colección de medallas del evento y que será entregada al cruzar la meta.

Las inscripciones ya están disponibles en la Delegación de Cruz Roja Mexicana Tuxtla Gutiérrez, ubicada en 5ª Norte Poniente número 1480, barrio Juy Juy, así como en las sucursales de Vips Poniente y Oriente.