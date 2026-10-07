Cruzalta inicia la búsqueda de talento

Con la experiencia adquirida durante el proceso anterior y mayor claridad sobre las exigencias que encontrará tanto a nivel nacional como internacional, José Manuel Cruzalta inició en Chiapas la búsqueda de jugadores para conformar la nueva selección nacional Liga TDP Sub-18.

El director técnico encabezó en el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez la primera etapa de las visorías nacionales, donde observó a futbolistas de la región con el objetivo de detectar perfiles capaces de adaptarse a su modelo de juego y responder a los retos que tendrá el representativo.

“Ahora ya conocemos el camino. Sabemos lo que vamos a enfrentar en el Torneo del Sol, pero también lo que vamos a enfrentar en la gira”, explicó Cruzalta, quien en entrevista posterior al entrenamiento reconoció que la experiencia del ciclo anterior permitió identificar aspectos específicos que deberán fortalecerse en la nueva selección.

El estratega señaló que uno de los principales puntos de atención será encontrar jugadores con características físicas específicas en determinadas posiciones.

Perfiles para competir mejor

Para laterales, contenciones y volantes externos, explicó que el principal criterio será que puedan ajustarse a la propuesta futbolística del cuerpo técnico, mientras que otros puestos claves requieren de un físico especial.

“Estamos buscando, por ejemplo, en el tema de los centrales, una buena talla; también en los porteros y, principalmente, en los centros delanteros”, detalló.

La primera parada del recorrido reunió talento de diferentes clubes de Chiapas, estado que Cruzalta considera una zona con condiciones importantes para aportar futbolistas al representativo nacional.

El entrenador resaltó especialmente el deseo de superación que encuentra entre los jugadores de esta región. “Algo que tienen es esa hambre de querer salir adelante. Creo que eso también los caracteriza dentro del terreno de juego”, subrayó.

Esa motivación —agregó— puede convertirse en una herramienta importante para futbolistas que buscan abrirse camino hacia categorías superiores, sobre todo en una entidad que actualmente no cuenta con un club de primera división.

Cruzalta recordó que el proceso anterior dejó resultados importantes, pues Francisco Medina Liévano —entonces jugador de Lechuzas— consiguió incorporarse a la selección TDP y participar posteriormente en la gira internacional. Además, el técnico reveló que 14 futbolistas del anterior representativo lograron ascender de categoría e integrarse a equipos formativos del Toluca, Querétaro, Monterrey y Atlante.

Vitrina para crecer

Para el entrenador, esas cifras confirman que el proyecto tiene una función que trasciende los resultados deportivos, y si bien la intención es competir de mejor manera en el Torneo del Sol y en la gira internacional, el representativo también es una plataforma para impulsar la trayectoria de los jóvenes.

“Esto es una buena vitrina para los chicos”, enfatizó Cruzalta, y señaló que el objetivo es brindarles herramientas para que, cuando aparezca una oportunidad en Fuerzas Básicas o incluso en alguna selección menor, lleguen preparados para aprovecharla.

Zona de alto nivel

Para finalizar, el estratega destacó la evolución competitiva del grupo 2 de la Liga TDP, donde en los últimos años diferentes clubes han tenido protagonismo nacional y algunos incluso consiguieron ascender.

“Sabemos que hay buenos equipos y, por consecuencia, los chicos se quieren mostrar cada día más. Sabemos que esto es un buen escalón”, apuntó.

Chiapas abrió así un recorrido que llevará al cuerpo técnico por distintas regiones del país para observar futbolistas de los 246 clubes que actualmente integran la Liga TDP y después vendrán nuevas evaluaciones, concentraciones y filtros antes de definir al grupo que afrontará el Torneo del Sol 2027 y buscará posteriormente ganarse un lugar en la gira internacional.