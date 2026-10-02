Cruzalta observará al talento local

Chiapas será el punto de partida del proceso nacional de visorías rumbo a la conformación de la Selección Nacional TDP Sub-18, con una importante presencia de talento que buscará aprovechar la oportunidad de mostrarse ante el entrenador José Manuel Cruzalta y su cuerpo técnico.

Los próximos 5 y 6 de octubre, el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez recibirá la primera Convocatoria Regional de 2026, en la que participarán 18 futbolistas pertenecientes a ocho clubes chiapanecos de la Liga TDP.

Lechuzas, UDS, Jaguares, Chifut, Tapachula, Pijijiapan, Huracanes y Pavones tendrán representación en estas pruebas, reflejo de la cantidad de jóvenes que actualmente buscan abrirse camino desde el futbol profesional.

Antecedente positivo

La convocatoria adquiere especial relevancia por el antecedente reciente de Francisco Medina Liévano, exjugador de Lechuzas, quien el año pasado logró superar el proceso de selección, consiguió un lugar en el representativo de la Liga TDP y posteriormente tuvo la oportunidad de participar en una gira por Europa.

Ese ejemplo será una motivación adicional para los 18 convocados, quienes deberán mostrar condiciones técnicas, físicas y tácticas durante las jornadas de observación.

El objetivo será avanzar a las siguientes etapas del proceso, que contemplan concentraciones para definir al plantel que participará en el Torneo del Sol 2027, encuentros de preparación y una eventual gira internacional.

Proceso por todo México

La visoría de Chiapas abrirá un recorrido nacional que se desarrollará entre el 5 de octubre y el 1 de diciembre.

Después de Tuxtla Gutiérrez, las convocatorias continuarán el 19 y 20 de octubre en Veracruz, mientras que del 26 al 29 del mismo mes la evaluación llegará al Estado de México.

En noviembre, el proceso seguirá los días 2 y 3 en Nuevo León; 9 y 10 en Sonora; 18 y 19 en Guanajuato y del 23 al 26 en Jalisco y Nayarit. La última etapa regional está programada del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Quintana Roo.