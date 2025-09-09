Cuándo empieza la jornada 8 del Apertura 2025

El regreso de la Liga MX está cada vez más cerca, luego de verse detenida por la fecha FIFA. Este fin de semana arranca la jornada 8 del Apertura 2025 que marca la mitad de la temporada regular.

En estos días de pausa, los clubes mexicanos disputaron un par de partidos amistosos para no perder el ritmo y llegar a la siguiente fecha en buen estado de forma.

La jornada 8 del Apertura 2025 arranca este viernes 12 de septiembre con una doble cartelera. El primer juego de la noche será el Necaxa frente FC Juárez en el estadio Victoria en punto de las 19:00 horas del centro de México. A las 21:00 horas, Mazatlán recibe a Pumas en El Encanto para cerrar la actividad de este día.

Para el sábado habrá un total de cinco partidos, siendo el clásico nacional el estelar del día. La acción comienza con Pachuca enfrentando a Cruz Azul en el Hidalgo a las 17:00 horas. Tigres se mide a León en el Volcán en punto de las 19:00 horas, compartiendo horario con Atlas y Santos, que jugarán en el Jalisco.

La cartelera sabatina se cierra con el encuentro del América y Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas quieren seguir agravando la crisis de su archienemigo.

La octava fecha del torneo finaliza con dos duelos. A las 17:00 horas, Querétaro hará los honores a los Rayados de Monterrey. Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana juegan a las 19:00 horas para bajar el telón de la jornada 8 del Apertura 2025.