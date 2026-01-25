¿Cuándo es la presentación del monoplaza de Cadillac?

Poco a poco cada escudería de la Fórmula 1 ha presentado monoplaza para la temporada 2026. Sergio Pérez y Cadillac aún no se unen al grupo de equipos que ya revelaron su auto, pero la fecha para hacerlo está cada vez más cerca.

Hace unos días, “Checo” Pérez y Valtteri Bottas salieron a la pista de Silverstone a completar las primeras vueltas de la historia del equipo estadounidense. Hasta este punto, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Mercedes, Alpine y Ferrari son las escuderías que ya estrenaron su bólido con el que correrán la próxima temporada, la cual está cerca de comenzar.

El regreso de “Checo” a la Fórmula 1 genera grandes expectativas para la afición mexicana, que vivió todo un año sin ver al mexicano en la pista, tras su salida de Red Bull. La Checomanía está lista para volver a la parrilla, pero antes de eso, los seguidores del mexicano y de la nueva escudería de la F1 están a la espera del estreno del bólido que manejará el mexicano y el finlandés durante la campaña 2026 de la categoría reina.

Fecha y horario

El monoplaza de “Checo” Pérez para 2026 será presentado el próximo domingo 8 de febrero, durante el Super Bowl LX, que se juega en San Francisco.