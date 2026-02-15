¿Cuándo es la primera carrera de “Checo” Pérez?

Todo está listo para al arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde los 11 equipos de la parrilla llegarán después de haber vivido las tres fases de pretemporada en los que siguieron puliendo detalles en sus monoplazas.

Para este año, la categoría reina presenta grandes cambios en los autos, los cuales ya han generado opiniones divididas dentro del “paddock”. Además, Cadillac se une a la parrilla para ser el equipo número 11 y en sus filas tiene a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Las primeras prácticas se dieron en Barcelona, pero fueron a puerta cerrada para los medios, por lo que se supo muy poco sobre el accionar de cada escudería y pilotos.

Bahrein fue sede de la segunda y tercera fecha de pruebas, las cuales se llevaron a acabo durante las primeras semanas del mes de febrero. Durante esas sesiones, muchas miradas han estado en la nueva escudería estadounidense que espera tener un año de ensueño.

“Checo” Pérez y Cadillac han tenido buenos dividendos, aunque también han presentado ciertos problemas con sus monoplazas. Poco a poco se ha podido ver cómo van las escuderías con la nueva generación de autos, donde los pilotos se deben de adaptar a un nuevo estilo de manejo para exprimir lo máximo de cada coche.

El Gran Premio de Australia abre el calendario de la temporada 2026 de la categoría reina, en el Circuito de Albert Park. Las acciones comienzan el jueves 5 de marzo y culmina el sábado 7, esto debido a la diferencia horaria entre México y el país Oceánico.

Fecha de la carrera: sábado 7 de marzo. Horario: 22:00 horas (centro de México).