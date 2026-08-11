¿Cuándo regresa el torneo mexicano tras la pausa?

En las últimas semanas, los equipos de la Liga MX han medido fuerzas con los representantes de la MLS dentro de la Leagues Cup, un torneo que se disputa casi en su totalidad en territorio estadounidense y que ha fortalecido la rivalidad deportiva entre ambas ligas. La competencia se ha convertido en uno de los principales escaparates para los clubes mexicanos y estadounidenses, que buscan demostrar cuál de los dos campeonatos tiene mayor fortaleza futbolística.

La participación en este certamen binacional también modificó de manera importante el calendario del Futbol mexicano. La Liga MX tuvo que hacer una pausa anticipada en el Apertura 2026, cuando apenas se habían celebrado tres jornadas del campeonato, situación que interrumpió el ritmo de competencia que comenzaban a tomar las escuadras.

Durante este periodo, los conjuntos mexicanos concentraron sus esfuerzos en la Leagues Cup, en la que se enfrentaron a diferentes representantes de la MLS. Para algunos equipos, el torneo significó una oportunidad para mantenerse en actividad y competir internacionalmente, mientras que para otros representó un reto adicional debido a los viajes, la acumulación de partidos y la necesidad de administrar las cargas físicas de sus planteles.

Con la Leagues Cup entrando en su etapa decisiva y la última fecha de la fase de grupos cada vez más cerca, el Futbol mexicano ya se prepara para recuperar su calendario habitual. Los clubes deberán dejar atrás momentáneamente la competencia binacional para volver a concentrarse en el Apertura 2026, que apenas comienza a definir las primeras posiciones de la clasificación.

Regreso

La Liga MX reanudará oficialmente su actividad el sábado 15 de agosto de 2026, una vez concluida la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. De esta manera, el balón volverá a rodar en territorio mexicano después de varias semanas de pausa, con cuadros que buscarán recuperar el ritmo competitivo y retomar los objetivos que tenían antes del paréntesis internacional.

La jornada de regreso tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Atlante y Toluca, duelo que pondrá nuevamente a prueba a dos conjuntos con aspiraciones importantes dentro del campeonato. El regreso será especialmente relevante para los clubes que hayan tenido participación en la Leagues Cup, ya que tendrán que adaptarse rápidamente al cambio de competencia y volver a pensar en la lucha por los puntos del torneo mexicano.

Ese mismo sábado también se disputarán otros encuentros de interés, entre estos el choque entre Santos Laguna y Chivas, además del enfrentamiento entre Tijuana y Cruz Azul. Estos partidos serán una oportunidad para que los equipos retomen la actividad de la Liga MX y comiencen a perfilar nuevamente su posición en la tabla general después del prolongado descanso.

Con el regreso del Apertura 2026, los clubes mexicanos afrontarán nuevamente la carrera por los primeros puestos, en una temporada que todavía tiene mucho camino por recorrer. La pausa por la Leagues Cup habrá quedado atrás y, a partir del 15 de agosto, la atención volverá a concentrarse en la Liga MX, donde cada punto comenzará a tener mayor importancia conforme avance el campeonato.