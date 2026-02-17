Cuándo y dónde ver los partidos de la J7

La jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y la tabla de posiciones sufrió algunos cambios. Sin embargo, algo no ha cambiado: las Chivas son líderes en solitario con marca perfecta de 18 puntos después de seis jornadas. La actividad culminó el pasado domingo con la victoria (1-2) del Mazatlán FC sobre el Santos.

El próximo viernes 20 de febrero se pondrán en marcha una nueva fecha del Futbol mexicano con dos compromisos bastante interesantes.

En general, será un fin de semana con encuentros sumamente atractivos para los aficionados de nuestro balompié nacional.

Pelea por la cima

A lo largo de tres días, la tabla general de la Liga MX estará sufriendo modificaciones, por lo que será interesante ver cómo queda al final de toda la actividad. De momento, el primer lugar de la clasificación lo ocupan las Chivas, quienes mantienen el paso perfecto en el torneo, al contar con seis triunfos en seis partidos.

El Rebaño es seguido de cerca por el Cruz Azul, al que se enfrentará la próxima jornada, aunque, tiene un importante margen de diferencia. Los Pumas y el Toluca ocupan las siguientes posiciones, por lo que también buscarán seguir peleando por la parte alta de la tabla.

El resto de los puestos de la Liguilla lo ocupan el Pachuca, el Monterrey, los Tigres y el Atlas, que tratarán de no salir de dicha zona. Mientras que el Necaxa, el América, el Atlético de San Luis, el Tijuana, el Puebla, el Querétaro, el FC Juárez y el León necesitan sumar puntos para no rezagarse en la clasificación. Por su parte, el Mazatlán FC y el Santos lucharán por salir de los últimos lugares porque se encuentran lejos de la zona de la “fiesta grande”.

La siguiente jornada del Futbol mexicano tendrá varios partidos que prometen brindar espectáculo, sobre todo porque los equipos ya no quieren dejar escapar puntos de cara la segunda mitad del Clausura 2026.