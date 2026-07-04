“Cuarto Poder” vive exitosa entrega de kits

Con gran respuesta de las y los participantes, este viernes fue el primer día de entrega de playeras y números para la Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir, a efectuarse este domingo 5 de julio, organizada en el marco del 50º aniversario de “Cuarto Poder” y a beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

Desde temprano, corredores inscritos acudieron a las oficinas ubicadas en Galerías Boulevard (Local I-15, planta alta) para recibir el kit indispensable para formar parte de esta competencia conmemorativa que reunirá a familias, deportistas y público en general.

El proceso de entrega se desarrolló de manera ordenada, con la puntual atención y amabilidad del personal de esta casa editorial, que solicitó a cada participante presentar los documentos para el canje (identificación impresa, carta responsiva debidamente requisitada y número de boleto).

Como parte de las facilidades brindadas, se permitió recoger el kit de otra persona, siempre que se presentara la documentación completa del corredor inscrito y copia de su identificación, así como de la propia.

Segundo día de atención

La entrega continuará este sábado 4 de julio, en horario de 11:30 a 18:30 horas, en la misma sede, por lo que se invita a quienes aún no han recogido su material a acudir con tiempo y cumplir con los requisitos establecidos.

El domingo la carrera partirá del parque central de Tuxtla Gutiérrez, contando con una activación previa a las 6:45 de la mañana, en tanto que el disparo de salida está programado para las 7:00 horas, y será una gran fiesta deportiva amenizada con música de marimba.