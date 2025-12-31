Cuartos de final para inaugurar el 2026

El Torneo Héroes Bonampak de la Liga Guerrero Zoque tendrá un explosivo retorno en 2026, luego de quedar definidos los choques de cuartos de final.

Destaca en primer instancia que el liderato general quedó en poder del equipo de Ice Cars FC, con una cosecha de 33 puntos, gracias a sus 11 triunfos y 3 derrotas. Como segundo del escalafón se ubicó Peña FC, que pudo amasar 32 unidades en una sorprendente campaña en la que ganaron diez partidos, empataron uno y perdieron tres.

En la tercera plaza cerró el siempre competitivo cuadro de Brasil FC, que sumó 30 unidades, con saldo de diez triunfos y cuatro caídas, resaltando como la mejor ofensiva con 106 goles, siendo el único club capaz de superar el centenar de festejos.

Completando el Top 4 de la clasificación quedó el conjunto de Alcohólicos, que cosechó 25 puntos, con 8 triunfos, un empate y 5 derrotas.

Del quinto al octavo

Los otros cuatro clubes que lograron entrar a la Liguilla son los que terminaron de las posiciones 5 a la 8. En quinto figuró Santos FC, que cerró el año con 24 unidades, con saldo de 8 triunfos y 5 derrotas, pero destacando ante todo por su defensiva, que fue la mejor del campeonato, con 46 goles admitidos.

En sexto lugar calificó Impresos Tuxtla, que sumó 24 puntos, con ocho ganados y seis perdidos; en tanto que la séptima plaza quedó en poder de Ambulancias Colibrí FC, que cosechó 23, con récord de 7 triunfos, un empate y 6 tropiezos.

El último invitado a la “fiesta grande” fue Juventus FC, que entró a la fase final con apenas 13 unidades, ostentando marca perdedora de cuatro victorias, a cambio de un empate y nueve descalabros.

Los cruces en cuartos

A la espera de que se confirmen días y horarios para los partidos de ida y vuelta, los que ya están definido son los emparejamientos en cuartos de final: Juventus FC se verá las caras con el superlíder, Ice Cars FC; Ambulancias Colibrí FC tratará de dar la sorpresa ante Peña FC; Impresos Tuxtla tendrá como rival a Brasil FC, y en el choque más parejo de todos, Santos FC se medirá con Alcohólicos.

Líderes individuales

Por otra parte, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer a los mejores jugadores de la fase regular, quedando el título de campeón de goleo en poder de Leonardo Hernández, de Brasil FC, autor de 59 tantos. Y el trofeo al mejor portero es para Jonathan Gamboa, de Ice Cars FC, con un total de 38 atajadas.