Cuartos de final sin margen de error

Una electrizante fase de cuartos de final marcará el reinicio de las acciones en el Torneo Héroes Bonampak, que estuvo en receso desde principios del pasado mes de diciembre.

La directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer que este domingo vuelven a la actividad con los choques de cuartos de final, que a diferencia de ediciones anteriores, ahora se disputarán a partido único y no de ida y vuelta como antaño.

El primer duelo de la sesión dominical será a las 8 de la mañana, con el encuentro entre Impresos Tuxtla y Brasil FC. Los brasileños llegan como favoritos al ser terceros de la clasificación en la fase regular con 30 unidades, con saldo de diez triunfos y cuatro caídas, resaltando como la mejor ofensiva con 106 goles. Por su parte, en sexto lugar calificó su rival, Impresos Tuxtla, que sumó 24 puntos, con ocho ganados y seis perdidos en su récord.

Resto de la jornada

Para las 9 de la mañana, Ambulancias Colibrí FC tratará de dar la sorpresa ante Peña FC. Estos últimos calificaron en el segundo puesto del escalafón con 32 unidades en una sorprendente campaña en la que ganaron diez encuentros, empataron uno y perdieron tres.

Su adversario ocupó la séptima plaza, acumulando 23 puntos, con récord de 7 triunfos, un empate y 6 tropiezos. Las acciones continuarán a las 10 de la mañana con el choque en el que Santos FC se medirá con Alcohólicos.

Los “bebedores” amasaron 25 unidades en la etapa regular, con 8 victorias, un empate y 5 caídas, para quedar en cuarto lugar, en tanto que Santos FC figuró en quinto con 24, con saldo de 8 triunfos y 5 derrotas, pero destacando ante todo por su defensiva, que fue la mejor del campeonato, con 46 goles admitidos. Para cerrar la jornada, a las 11 de la mañana, Juventus FC se verá las caras con el superlíder, Ice Cars FC.

El cuadro motorizado ocupó el liderato general con una cosecha de 33 puntos, gracias a sus 11 victorias y 3 caídas, mientras que la Juve entró a la fase final con 13 unidades, ostentando marca perdedora de cuatro conquistas, a cambio de un empate y nueve descalabros.

Esperan por la Copa

Por otra parte, la directiva de la Liga Guerrero Zoque confirmó que sí habrá Liguilla de Copa, la cual se definirá con base en los equipos eliminados en la primera ronda de semifinales, así como el resto de los clubes que no calificaron: DTS 2.0, Santa Cruz, Jaguares FC, Solteros FC y Real Brasil.