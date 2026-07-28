Cuatro chiapanecos tendrán actividad

El Futbol chiapaneco volverá a tener representación en la Liga de Expansión MX durante el torneo Apertura 2026, con cuatro jugadores que buscarán consolidarse en la categoría de plata del balompié nacional defendiendo los colores de Alebrijes de Oaxaca, Cancún FC y Mineros de Zacatecas.

Los sancristobalenses Carlos Eduardo Rodas Ozuna y Ángel Eduardo Hernández González continuarán una temporada más con Alebrijes de Oaxaca. Rodas, portero de 24 años que porta el dorsal número 1, afrontará su segundo torneo con el conjunto oaxaqueño, luego de disputar cinco encuentros y acumular 450 minutos en la campaña anterior. Formado en las Fuerzas Básicas de Pachuca, llegó procedente del Atlético de San Luis y presume un bicampeonato en Liga Premier.

Por su parte, Ángel Hernández, defensor de 25 años y número 23, también tendrá su segunda campaña con Alebrijes, luego de debutar en la Liga de Expansión participando en cinco compromisos, tras su paso por Tapachula, Zacatepec y Escorpiones en la Premier.

El municipio de Frontera Comalapa estará representado por Moisés Eduardo Villatoro López, delantero de 24 años que jugará su segunda temporada con Cancún FC. El atacante sumó seis partidos y 74 minutos en su debut en la categoría, después de llegar procedente de Tapachula, equipo con el que marcó 18 goles en la Liga Premier.

Finalmente, Erick Eduardo Carballo Flores, originario de Villa Corzo, reforzó a Mineros de Zacatecas para el Apertura 2026. El mediocampista de 23 años vivirá su tercera etapa, luego de militar con Rayados y Alebrijes, además de llegar del Racing de Veracruz.

En la actividad de la jornada 1, Rodas y Hernández fueron titulares y disputaron los 90 minutos en la derrota de Alebrijes por 3-0 frente a Venados. Por su parte, Carballo ingresó al minuto 71 en el duelo que ampararon 3-3 Mineros y Correcaminos, mientras que el encuentro de Cancún FC ante Dorados fue reprogramado.

Con cuatro elementos en distintos clubes, Chiapas está presente en una categoría clave para el desarrollo de futbolistas rumbo a la Liga MX.