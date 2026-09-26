Cuatro duelos sacuden este sábado

La Jornada 10 del Apertura 2026 tendrá un sábado cargado de Futbol, con cuatro encuentros de la Liga MX que se disputarán antes y después del compromiso de la Selección Mexicana frente a Colombia. Cruz Azul contra Toluca, Chivas ante Querétaro, Santos frente a Pachuca y Tigres contra Puebla serán los partidos que concentrarán la atención del balompié nacional.

La actividad comenzará a las 16:50 horas con el choque entre Cruz Azul y Toluca, en un duelo que enfrenta a dos de los protagonistas de la parte alta. Los Diablos Rojos llegan como líderes del campeonato con 19 puntos, mientras La Máquina ocupa el cuarto puesto con 15 unidades. Ambos intentarán recuperarse después de sufrir una derrota en la jornada anterior. Toluca cayó 3-2 ante Santos, mientras Cruz Azul perdió 1-0 frente a Monterrey.

El compromiso tendrá como escenario el Estadio Banorte y representa una oportunidad para Toluca de conservar la cima, mientras Cruz Azul buscará acercarse nuevamente a los primeros lugares. La diferencia entre ambos es de cuatro puntos, por lo que un triunfo celeste podría reducir considerablemente la distancia en la clasificación. El encuentro está programado por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Siete minutos después del arranque del primer encuentro, Chivas recibirá a Querétaro en el Estadio Akron. Guadalajara aparece en el segundo lugar con 18 puntos y atraviesa un buen momento después de rescatar un empate 2-2 ante América en el Clásico Nacional. El Rebaño suma ocho encuentros consecutivos sin perder y buscará aprovechar su condición de local para mantenerse cerca del liderato.

Querétaro llega con 14 unidades y también se encuentra dentro de la zona alta de la tabla. Los Gallos buscarán dar la sorpresa en Guadalajara y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. El duelo comenzará a las 17:07 horas y podrá seguirse a través de Prime Video.

Por la noche, la actividad continuará con Santos contra Pachuca. El encuentro, originalmente contemplado en otro horario, fue reprogramado para las 21:05 horas con el objetivo de evitar que se empalmara con el partido de la Selección Mexicana ante Colombia. Santos llegará motivado después de vencer 3-2 al líder Toluca en la jornada anterior, aunque todavía se encuentra en la parte baja de la clasificación.

Pachuca, por su parte, buscará aprovechar la oportunidad para sumar fuera de casa y acercarse a los puestos que permiten avanzar a la fase final. El duelo se disputará en el Estadio Corona y será transmitido por ESPN y ViX Premium.

El último encuentro del sábado será Tigres contra Puebla, programado para las 21:10 horas en el Estadio Universitario. Los felinos viven un momento complicado en el torneo y ocupan el sitio 16 con siete puntos, mientras Puebla llega con 14 unidades y buscará aprovechar la irregularidad del conjunto regiomontano.

La modificación de horarios de Santos-Pachuca y Tigres-Puebla responde al partido México-Colombia, programado para las 19:00 horas. De esta manera, los cuatro encuentros de la Liga MX quedaron concentrados en dos bloques durante el sábado, con una pausa alrededor del compromiso de la Selección Mexicana.

Con Toluca en la cima, Chivas como escolta y Cruz Azul todavía cerca de los primeros lugares, la Jornada 10 puede generar movimientos importantes en la clasificación. Para los equipos de la zona media y baja, la fecha también representa una oportunidad para recuperar terreno en una fase regular que comienza a tomar mayor importancia rumbo a la recta final.