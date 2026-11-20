La temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas llega a su fase decisiva, cuando cuatro equipos disputen los dos boletos a la gran final, en encuentros programados para este sábado en distintos escenarios de la capital.

La actividad comenzará a las 11 de la mañana en el Campo Cima Azul del Tec de Monterrey Campus Chiapas, donde los Borregos Salvajes, líderes invictos de la fase regular, enfrentarán a Leones de San Cristóbal de Las Casas. Los lanudos avanzaron directamente tras el retiro de Raptors, mientras que su rival consiguió el pase al superar por 6-0 a Armadillos de Tapachula.

El no haber tenido la necesidad de disputar un partido de la ronda de “playoffs” representa una ventaja adicional al brindar descanso a un equipo de por sí poderoso, que se ha destacado en la campaña por lograr contundentes victorias, en muchas ocasiones por marcadores de escándalo.

El otro boleto

La otra semifinal está programada para las 17:00 horas, en el emparrillado sintético del estadio Dr. Samuel León Brindis, que abre sus puertas para recibir el duelo entre Osos de Chiapas y Búhos San Cristóbal (BSC).

Los primeros llegan después de eliminar 29-0 a Guerreros Tuxtla, mientras que las aves nocturnas de San Cristóbal de Las Casas consiguió su clasificación con una victoria de 28-0 sobre Toros Salvajes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) número 13.

Los ganadores de ambos encuentros avanzarán al partido por el campeonato, que definirá la próxima semana al nuevo monarca de la categoría Juvenil 2026.