Cuatro partidos se juegan hoy

La participación de Tuzos en la Leagues Cup concluyó y ahora busca enderezar el camino en la Liga MX, en la que perdieron el invicto la semana pasada. Su rival en turno es su “hermano” León, en partido de la jornada 6, este sábado a las 17:00 horas.

Más allá de los números, que muestran un duelo poco atractivo, el origen que ambos tienen, el Grupo Pachuca, resta mucho interés al compromiso, y es que la multipropiedad siempre pondrá en entredicho este tipo de encuentros, más allá de que ambos conjuntos se brinden y busquen la victoria con todo.

La afición que asista al Nou Camp puede esperar que el partido sea de calidad y que los locales se queden con los tres puntos.

Segundo duelo

Los Rayados de Monterrey no quieren aflojar en el campeonato y buscarán la cima de la tabla general cuando reciban a los Rayos de Necaxa.

Los dirigidos por Domenec Torrent marchan en el segundo lugar con 12 puntos, mismos que el cuadro de Pachuca, pero con mejor diferencia de goles los de la Bella Airosa. Los Rayados marchan invictos en el actual certamen, con dos triunfos en el estadio BBVA.

Por su parte, el Necaxa marcha en la posición 11 de la general con seis unidades, lejos de los puestos de arriba.

Tercero

El Olímpico Universitario vivirá un encuentros de gran nivel cuando la Máquina del Cruz Azul reciba a los Diablos Rojos del Toluca, a partir de las 21:05 horas.

La Máquina, uno de los únicos dos invictos en el torneo junto con América, viene al alza y el conjunto mexiquense llegará a la capital mexicana con la moral por los suelos tras la eliminación de la Leagues Cup.

Por su parte, Toluca, que viene de una dolorosa eliminación en la Leagues Cup, tendrá que darle rápido vuelta a la página si no quiere llevarse una derrota más que inoportuna ante los celestes.

Cuarto

El Encanto abre sus puertas para recibir al Mazatlán contra Tigres a las 19:00 horas. Los felinos llegan a este partido después de haber caído ante el Inter Miami en la Leagues Cup y tener su primera caída en un intenso duelo contra el América, por lo que necesita firmar un triunfo clave para seguir avanzando en el torneo.

Por su parte, el Mazatlán ha tenido un arranque complicado; suma apenas cinco puntos y está ubicado en la parte media de la tabla, por lo que una victoria en casa es imperativa.

Cabe señalar que los Cañoneros nunca han vencido a Tigres en liga. Los universitarios suman dos triunfos y un empate, sin haber recibido gol en ninguno de esos compromisos. Sin embargo, los universitarios como visitantes, en lo que va del 2025, apenas ha conseguido 12 puntos.