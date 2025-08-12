Cuauhtémoc Blanco anota espectacular gol

El estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora, fue escenario de una auténtica fiesta para los amantes del Futbol, quienes, por más de dos horas, fueron testigos de un enfrentamiento con gran rivalidad.

Con localidades agotadas, los fanáticos vivieron intensamente una nueva edición del clásico nacional entre leyendas de América y Chivas, quienes se entregaron en la cancha, ofreciendo un gran espectáculo.

Con un toque de nostalgia, pasión y corazón, figuras de ambas instituciones mostraron su mejor versión, terminando con un cerrado (2-1).

Blanco se roba las miradas

El mítico número diez del Club América, impulsado por la grada, fue capaz de mostrar su talento y regalar un auténtico golazo, que provocó que compañeros y afición lo aplaudieran de pie. Blanco, quien vistió la camiseta de la selección mexicana, aprovechó la floja marcación defensiva y, con un disparo bombeado, dejó sin oportunidad al arquero rival pasada la media hora de juego.

El gol del atacante mexicano llegó a las redes sociales y poco tiempo tardó para volverse viral, recibiendo una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios, quienes recordaron el mejor memento de Blanco con la camiseta azulcrema.

Luego del partido, que permitió a viejas generaciones ver de nuevo a los exfutbolistas, los elementos de ambos clubes no dudaron en compartir un momento con los seguidores, tomándose fotografías y firmando autógrafos.