Cuba Training luce en la 5ª Copa Mexicanidad

Con una cosecha de 69 medallas, el equipo Cuba Training Chiapas se alzó como el máximo ganador de la 5ª Copa Mexicanidad Chiapaneca de Patinaje Sobre Ruedas, realizada en el patinódromo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas.

El equipo fundado por el profesor Ernesto Herrera cosechó un total de 27 medallas de oro, 30 de plata y 12 más de bronce, para lograr el mejor rendimiento de entre los 11 representativos que tomaron parte en el certamen.

Dentro de sus medallistas de oro figuraron Adrián Díaz Liévano (Iniciación B), Fernando Rodas Liceaga (Micro), Romina Lagunas Guzmán (Mini), Fátima Medina Betanzos (Infantil), Citlatli Jirón García (Única), Jesús Chávez Gómez (Única), Obed Ramírez Vizuet (Única), Arantza Albores Hernández (Juvenil), Danna Mendoza Rodríguez (Juvenil Menor) y Dylan Hernández Pérez (Juvenil Menor).

Shikaras, segundo lugar

Por su parte, el Club Shikaras —de los entrenadores Adaneth y Víctor Figueroa Pérez— se colocó en el segundo lugar con un total de 41 preseas, de las cuales 13 fueron de oro, 16 más de plata y 12 de bronce.

Destacaron en lo más alto del podio competidores como Paloma Durante Sánchez (Iniciación A), Armando Cruz Palacios (Iniciación A) y Matías García García (Iniciación B).

Completando el podio con el tercer lugar estuvo el equipo Little Rollers, con un total de 21 metales, de los cuales 11 fueron dorados, 5 plata y 5 de bronce.

Vale la pena destacar la participación del club Correcaminos, que logró un total de 31 medallas, quedando en el 4º lugar general con una cosecha de 7 oros, 9 platas y 15 bronces.

Estados visitantes

Finalmente, es oportuno recordar que en esta edición de la Copa Mexicanidad Chiapaneca se dieron cita más de un centenar de patinadores, contando también con la presencia de atletas de otros estados, siendo el más destacado Tabasco, que pudo cosechar diez medallas (un oro, 6 platas y 3 bronces).

En tanto que el Team Xtream Campeche se llevó a casa dos (una plata y un bronce), mientras que el club Roll Hux de Oaxaca y Veracruz cumplieron con un fogueo provechoso para que en la siguiente edición puedan pelear por lugares en el podio.