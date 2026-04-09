CUBCH hace historia en Europa

El Baloncesto chiapaneco ha escrito una página dorada en el escenario internacional, luego de la destacada participación de Isaac Álvarez León, quien formó parte de la selección mexicana que conquistó el subcampeonato en el Open Internacional, conocido como Holland Nordic Basketball Tournament (HNBT), celebrado en Groningen, Holanda.

Este logro representa mucho más que una medalla de plata, ya que simboliza el crecimiento del talento chiapaneco en el “deporte ráfaga”, consolidando a la entidad como un semillero de jugadores capaces de competir al más alto nivel. Isaac Álvarez, surgido de la asociación Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco (CUBCH) y perteneciente al Club Águilas de Jiquipilas, fue fundamental para este histórico resultado.

El joven basquetbolista emprendió el viaje al continente europeo para integrarse al combinado nacional en la categoría 2012 y menores, un grupo conformado por destacados talentos de diferentes estados del país, convocados con el objetivo de representar a México en uno de los torneos juveniles más competitivos del Viejo Continente.

La escuadra dirigida por los entrenadores José Baquero y Kike Silva mostró carácter, disciplina y calidad en cada uno de sus encuentros, enfrentando a selecciones con gran tradición en el Baloncesto internacional.

Rivales

El camino hacia el subcampeonato no fue sencillo, ya que el conjunto tricolor tuvo que medirse con rivales de alto nivel como Alemania, Bélgica y Holanda, el anfitrión. En estos compromisos, el equipo mexicano logró imponerse en momentos clave, demostrando su capacidad frente a potencias europeas.

Uno de los resultados más destacados fue la victoria sobre Alemania, que marcó el rumbo de la competencia y confirmó el potencial de esta generación. A lo largo del certamen, México se mantuvo firme ante la exigencia de un evento que reunió a representativos de al menos once países, entre estos Polonia, Italia y Serbia.

Equipo

El plantel subcampeón estuvo integrado por Eduardo Gonzales, Héctor Valdivia —quien fue distinguido como el mejor jugador defensivo del torneo—, Luis Eloy Conde, Zair Mezquita, Yael Salvador Cárdenas e Isaac Álvarez León, quienes dejaron en alto el nombre del país con su desempeño.

Desde Chiapas, la presidenta de la CUBCH, Nelly Chacón, reconoció el esfuerzo del joven atleta, destacando que esto marca un precedente importante para el desarrollo del Basquetbol en la entidad. Señaló que el éxito de Isaac es reflejo del trabajo constante y la disciplina, además de convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones.

Más allá del resultado deportivo, esta experiencia representa un crecimiento integral para los jugadores, quienes tuvieron la oportunidad de medirse ante estilos de juego distintos, fortalecer su nivel competitivo y vivir una experiencia internacional que contribuirá a su formación dentro y fuera de la duela.

De esta manera, el subcampeonato obtenido en el Open Internacional se convierte en un logro histórico para el Basquetbol chiapaneco, reafirmando que el talento local tiene la capacidad de trascender fronteras y competir de tú a tú con las mejores selecciones del mundo.