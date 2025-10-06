Cubch realizó Torneo con Causa Teletón

Con el firme propósito de contribuir al apoyo social y fomentar la unión a través del deporte, la Asociación de Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco (CUBCH), presidida por la profesora Nelly Chacón, llevó a cabo el Torneo con Causa Teletón este fin de semana en las instalaciones del auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos y parque recreativo Caña Hueca.

La competencia reunió a más de 40 equipos provenientes de distintos municipios del estado, quienes decidieron sumarse a esta noble causa mediante su participación. El evento, que forma parte de las acciones altruistas impulsadas por la CUBCH, tuvo como objetivo recaudar fondos para el Teletón, institución que brinda atención integral a niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Durante la ceremonia inaugural estuvieron presentes diversas personalidades del ámbito deportivo y gubernamental. En representación del subsecretario de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma, asistió el licenciado Alejandro Coutiño Guízar; también se contó con la presencia de Eduardo Estrada Molina, director general del CRIT Chiapas; Blanca Yadira Burguete; así como del vicepresidente de la asociación, Amin Palacios Urbina, y la propia profesora Nelly Chacón, quien dio la bienvenida a los equipos y agradeció su participación.

En su mensaje, la dirigente destacó que la convocatoria solicitó una cooperación de 700 pesos por categoría, recurso que sería donado íntegramente al Teletón. Subrayó además que el propósito del torneo no se limitaba únicamente al aspecto deportivo, sino que representaba una oportunidad para reforzar los valores de empatía, solidaridad y trabajo en equipo.

Inauguración

La ceremonia de apertura que se celebró en Caña Hueca tuvo momentos llenos de emoción. En compañía de las autoridades, representantes de cada escuadra se acercaron al centro de la cancha para depositar su donativo en una alcancía especial, símbolo del compromiso conjunto con las causas sociales. Los equipos aprovecharon el instante para tomarse la tradicional foto grupal que quedará como recuerdo de esta edición.

El ambiente deportivo se vivió desde las primeras horas, con duelos amistosos que llenaron de energía las canchas de Caña Hueca. Familias completas acudieron para respaldar la iniciativa y disfrutar de un fin de semana lleno de convivencia y espíritu solidario. La organización destacó el esfuerzo de los entrenadores, padres de familia y jugadores, quienes respondieron al llamado con entusiasmo.

De acuerdo con la planificación del comité organizador, cada equipo disputó tres encuentros a lo largo del certamen, con el objetivo de fomentar la participación activa sin importar el resultado deportivo. Las actividades concluyeron con la entrega simbólica del monto recaudado y un reconocimiento especial a todos los clubes participantes.

Buena acción

La profesora Nelly Chacón reiteró que este tipo de acciones son muestra del poder del Baloncesto como herramienta de transformación social. Asimismo, invitó a otras ligas y agrupaciones deportivas a replicar este modelo de torneos con causa, demostrando que el deporte puede ser también una vía para ayudar a quienes más lo necesitan.

Por último Eduardo Estrada Molina, director del CRIT Chiapas, agradeció el gesto solidario de la comunidad basquetbolista e hizo énfasis en la importancia de seguir construyendo alianzas entre el deporte y las instituciones que trabajan por la inclusión.