Cuenta regresiva para Súper Copa en Puebla

En la distribuidora MG Angelópolis se presentó la séptima fecha de la Súper Copa Roshfrans 2024, misma que se correrá en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, el próximo 29 de septiembre.

Estuvieron presentes Mauricio Pimentel, Director Operativo del campeonato; Emiliano Richards, piloto MG de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1, María José “Majo” Rodríguez, de Tractocamiones Fotón y Fórmula 5; Irán Sánchez, piloto de la GTM Pro 2 y Lorenzo Martínez, Gerente de Ventas de MG Angelópolis.

“Llegamos a puebla con un gran evento automovilístico donde estarán presentes categorías como la GTM Pro 1, Pro 2 y Light, Tractocamiones, Mexbike y F5”, dijo Pimentel.

Emiliano Richards comentó que matemáticamente aún tiene posibilidades de ser campeón y es lo que buscará en las dos fechas que restan para finalizar la temporada: “Nunca me doy por vencido y ahora no será la excepción, la pista del Miguel Abed es una de las que más me gustan y vengo dispuesto a subir a la parte más alta del podio”, afirmó.

“Estoy muy entusiasmada de correr frente a mi público, el objetivo es por supuesto volver a ganar y creo que tengo muchas posibilidades de hacerlo. Voy a correr también en la F5 y también confío en obtener un buen resultado, por otra parte estoy en conversaciones con algunos equipos para ver la posibilidad de subirme a la GTM en el 2025”, expresó por su parte “Majo” Rodríguez.

Irán Sánchez aclaró que si bien el circuito de Amozoc tiene lugares donde rebasar, de todas maneras quiere realizar una buena calificación porque estará frente a sus aficionados.

“Creo que habrá un lleno porque Puebla tiene una gran cantidad de aficionados al Automovilismo Deportivo”, auguró.

Finalmente, Martínez dio la bienvenida a pilotos y directivos de Súper Copa Roshfrans y fue claro al manifestar que MG ha sido siempre una marca deportiva y que por eso han decidido participar en un campeonato tan importante como lo es la Súper Copa Roshfrans.