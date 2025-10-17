Cuentan con su afición para el duelo

En Jaguares FC cuentan los días y las horas para su partido de Lunes Premier, el estelar de la fecha 9, en la que reciben la visita de Deportiva Venados. El encuentro está pactado para el próximo lunes 20 de octubre, a las 20:05 horas, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna de la capital chiapaneca.

Para los felinos son cuatro duelos sin conocer la derrota, un cambio de estratega tras la partida de Paco Ramírez a los Dorados de Sinaloa y el interinato de Carlos Trejo, que podría estarse jugando su confirmación en el banquillo en este compromiso.

Un choque relevante

Luis Leonardo Sánchez, jugador de Jaguares FC, resaltó que este encuentro con Venados es el partido de la jornada. “Es el Lunes Premier y somos dos buenos equipos que vamos a darlo todo, pero al ser locales y venir en buen momento, tenemos esa ligera ventaja con nuestro público y esperamos que sea un buen juego sacando la victoria”, señaló.

“Esperamos a la afición, su apoyo es fundamental, venimos en buen momento, traemos buenos resultados y esperamos que este lunes estén con nosotros”, agregó.

El jugador, que ha sido regular en el once felino, afirmó que viene una parte complicada del calendario, pero considera a la vez que es una buena oportunidad de demostrar el nivel que tienen.

“Son tres juegos complicados, por el rival y su momento”, comentó en referencia al partido contra Venados, y los subsecuentes ante Tapachula FC y el superlíder Racing de Veracruz.

“Son dos juegos en casa, y el de visita es en Tapachula, que está relativamente cerca. Tenemos lo suficiente para sacar buenos resultados, pensando en sacar los tres triunfos”, puntualizó.