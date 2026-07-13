Cuervos Chiapas inicia con goleada

Con un festival de goles arrancó el Torneo Infantil de Futbol 7 que se celebra en la cancha de Fut 7 San Ángel, donde Cuervos Chiapas mostró un gran desempeño colectivo para imponerse por 9-2 sobre Atlas, en actividad correspondiente a la jornada inaugural.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto de Cuervos tomó el control del encuentro gracias a la intensidad con la que presionó la salida de su rival y a la efectividad mostrada frente al arco, logrando construir una amplia ventaja que le permitió manejar el compromiso con tranquilidad.

Ofensiva

Las figuras ofensivas del encuentro fueron Emiliano Cruz, Santiago Hernández y Mateo López, quienes firmaron una brillante actuación al marcar tres goles cada uno, completando la cuenta de nueve anotaciones para su equipo y convirtiéndose en los jugadores más destacados del partido.

Por parte de Atlas, el equipo nunca dejó de luchar pese a la diferencia en el marcador y encontró recompensa con los tantos de Alessandro y Ángel, quienes aprovecharon las oportunidades generadas para descontar y cerrar el marcador definitivo de 9-2.

Más allá del resultado, el encuentro reflejó el verdadero espíritu del campeonato, el cual tiene como principal objetivo fomentar el aprendizaje de los fundamentos del Futbol, la sana competencia, el trabajo en equipo y el respeto entre los participantes.

Padres de familia y entrenadores respaldaron a los pequeños futbolistas durante todo el partido, generando un ambiente familiar que caracteriza este tipo de competencias de iniciación, donde el desarrollo integral de los niños está por encima de cualquier resultado.

Con este triunfo, Cuervos Chiapas suma sus primeros tres puntos del torneo y deja buenas sensaciones para las próximas jornadas, mientras que Atlas buscará corregir detalles y continuar con su proceso formativo en un campeonato que representa una valiosa oportunidad para adquirir experiencia dentro de la cancha.

La primera fecha dejó en claro que el Torneo Infantil de Fut 7 San Ángel será un espacio ideal para que los futuros talentos del Futbol chiapaneco continúen creciendo deportiva y personalmente.