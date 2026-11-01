Cuervos vuela alto y vence al rival

En un encuentro de alternativas y constantes movimientos en el marcador, Cuervos FC consiguió una importante victoria por 3-2 sobre Atlas, en la actividad correspondiente a la jornada número ocho del Torneo de la Amistad, disputada la mañana de este sábado en las instalaciones del parque del Oriente.

El compromiso comenzó con intensidad y, apenas al minuto tres, Atlas encontró la manera de tomar ventaja gracias a Jesús Martínez, quien inauguró el marcador y puso en marcha un partido que desde sus primeros instantes ofreció emociones en ambas porterías.

Respuesta

La reacción de Cuervos FC llegó al minuto 12, cuando José Manuel González apareció para conseguir el tanto del empate. El atacante se convertiría en el hombre más determinante de su equipo, al firmar una destacada actuación frente a un rival que buscaba mantener el control del encuentro.

Con el empate, ambas escuadras mantuvieron la disputa por la ventaja y fue nuevamente González quien marcó diferencias al minuto 27, al conseguir su segundo tanto de la mañana y darle la vuelta al resultado para colocar el 2-1 favorable a Cuervos FC.

Sin embargo, Atlas no dejó de insistir y encontró su recompensa al minuto 30. Jesús Martínez volvió a influir en el marcador, para conseguir su doblete y establecer el 2-2, devolviendo la igualdad a un compromiso que mantenía la incertidumbre sobre el desenlace.

La paridad duró poco, pues al minuto 36, José Manuel González completó su triplete y devolvió la ventaja a Cuervos FC. El atacante firmó así los tres tantos de su escuadra y estableció el 3-2 que terminaría por convertirse en la diferencia definitiva.

En el tramo final, Cuervos FC tuvo que administrar la ventaja ante los intentos de Atlas por encontrar nuevamente la igualada. El conjunto rojinegro buscó mantenerse en la pelea, pero el marcador ya no presentó modificaciones y los tres puntos quedaron en manos de los emplumados.

De esta manera, Cuervos FC sumó una victoria importante en la octava jornada del certamen, con José Manuel González como la figura indiscutible del partido gracias a sus tres anotaciones. Por Atlas, Jesús Martínez también destacó al conseguir un doblete que mantuvo a su equipo en la disputa hasta los minutos finales.

La actividad del Torneo de la Amistad continuó en el parque del Oriente, escenario que cada fin de semana reúne a los equipos participantes en una competencia que busca fomentar la convivencia y el desarrollo del Futbol amateur.