Cuervos y Leyendas van por la corona

Con autoridad, las escuadras de Cuervos FC y Leyendas C. A. se instalaron en la gran final del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, después vencer en la instancia de semifinales al Hull City FC y Porto, en la cancha del parque del Oriente.

Cuervos FC tuvo el desempeño más sobresaliente a la ofensiva, tras arrollar por 12-2 a su oponente, con destacada participación de Uziel Domínguez, quien marcó cinco dianas; Erick Mota hizo otro par y con un gol aparecieron Alexis Martínez, William Hassen, Wilber Hernández, Eduardo Herrera y Josué Balcázar. Del lado del Hull City F,C ambos tantos fueron de Mario Conde.

En la otra llave, el equipo de Leyendas C. A. dio otra categórica exhibición al doblegar 7-0 al Porto FC, con un esfuerzo conjunto y anotaciones repartidas entre Luis Iván Penagos, Jorge Aguilar, Pedro Villar, Leonardo Hernández, Germán Santos, Jared Bonifaz y Luis Aguilar.

De esta manera quedó establecida la gran final que disputarán Cuervos FC y Leyendas C. A., programada para el sábado 11 de junio.

Repechaje de Copa

En el popular campeonato capitalino también se llevaron a cabo encuentros correspondientes a la fase de repechaje por el título de Copa, en los que destacó la victoria del Real Madrid por 7-4 sobre Leones Negros. Las figuras fueron Esdras Rodríguez y Jafet Hernández, con sendos dobletes, mientras que Eduardo Calderón, Sergio Trujillo y Eddy Martínez completaron la cuenta. Por los felinos descontaron Enrique Bejarano (2), Javier Aguilar y Roger Arias.

Por su parte, Cinepolocos FC venció por apretado 4-3 al Rayo Vallecano, con sendos dobletes de Luis Estrada y Alexis Espinosa. Por su oponente anotaron Emmanuel Sánchez (2) y Joaquín de la Cruz. Además, Sporting FC se impuso default (3-0) ante Reyes FC.

Semis definidas

De esta forma quedaron definidos los cruces de semifinales por la Copa: Chamacos DV enfrentará al Sporting FC, este sábado a las 18:00 horas, en tanto que Real Madrid chocará con Cinepolocos FC, una hora más tarde. Ambos encuentros en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El cuadro de Chamacos parte como amplio favorito tras hacer una campaña de 34 puntos, mientras que Real Madrid y Cinepolocos FC acumularon por 21, y el último sembrado es el Sporting FC, que consiguió 19 unidades.