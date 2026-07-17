Cueva y Zamudio brillan en la Copa México

La Copa México de Clavados puso en marcha sus actividades en Guadalajara con una intensa jornada de preliminares. Con la mirada puesta en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, los atletas nacionales comenzaron su camino con el objetivo de medir su nivel, afinar detalles y ganar confianza de cara a los retos internacionales que se aproximan.

El Centro Acuático Metropolitano fue escenario de las primeras emociones del certamen al recibir a clavadistas de distintas partes del mundo en las pruebas de trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil.

Las atletas mexicanas fueron las primeras en entrar en acción y dejaron buenas sensaciones durante la fase preliminar. Después de cinco rondas de competencia, Lía Cueva se ubicó como la mejor representante nacional al finalizar en la tercera posición con 298.55 puntos, por detrás de las chinas Yiping Long, con 314.10 unidades, y Shan Lin, líder de la clasificación con 322.65.

Unos minutos más tarde, la actividad se trasladó a la plataforma de 10 metros varonil, prueba en la que la delegación mexicana volvió a confirmar el talento que ilusiona de cara a los próximos compromisos internacionales.