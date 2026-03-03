Culmina el Macrorregional de la Amistad

Con una intensa jornada dominical concluyó el Macrorregional de la Amistad Chiapas-Veracruz, certamen que durante tres días reunió a destacadas escuadras infantiles y juveniles en las instalaciones del Parque Deportivo Caña Hueca, escenario que vibró con cada duelo.

Las acciones comenzaron el viernes con partidos inaugurales en los que los equipos mostraron desde el primer momento su preparación y determinación. El sábado la actividad arrancó desde temprana hora, manteniendo un ritmo constante de encuentros que permitieron observar el talento emergente de ambas entidades. Finalmente, este domingo se disputaron los últimos compromisos que definieron las posiciones finales por tabla general.

Integración

El Macrorregional no solo representó una competencia deportiva, sino también un espacio de integración entre familias, entrenadores y jugadores. Cientos de personas acudieron para respaldar a los pequeños, generando un ambiente de entusiasmo. La energía en las gradas fue evidente en cada enceste, en cada jugada defensiva y en los cierres apretados que mantuvieron al público al filo de sus asientos.

En esta edición participaron representativos de Chiapas y Veracruz, destacando el esfuerzo colectivo del Club de Basquet Alecam y Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco, que fueron parte esencial de la organización y del impulso a este proyecto regional que fortalece el desarrollo del Basquetbol formativo.

Premiación

Todas las escuadras recibieron medalla conmemorativa por su participación, reconociendo así el compromiso, disciplina y entrega demostrada durante el fin de semana. Más allá de los resultados, la experiencia adquirida y la convivencia entre estados fueron los principales logros del evento.

En cuanto a la clasificación general por tabla, los mejores posicionados por Chiapas fueron Alecam, Lacandoncitos, Juniors y Mustangs, con un paso sólido a lo largo de las jornadas. Por parte de Veracruz, los conjuntos que encabezaron la tabla fueron Jockers, Lobos y Mustangs, que también dejaron constancia de su nivel competitivo en cada presentación.

El Macrorregional de la Amistad cerró una edición exitosa, reafirmando que el deporte es un puente que une comunidades y fortalece valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo. La expectativa ahora se centra en la próxima edición, con la firme intención de continuar consolidando este intercambio deportivo entre Chiapas y Veracruz.